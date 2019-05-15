Политическое топливо: почему Украина снова повышает цены на газ для населения

«Нафтогаз Украины» увеличит в июне газовый тариф для украинцев на 4,6%. Накануне второго тура президентских выборов в стране цену снизили примерно на столько же. Как отмечают аналитики, текущее повышение тарифа — очередной шаг киевских властей, которые по требованию МВФ должны в конечном итоге поднять плату более чем на 20%. По мнению экспертов, ценовую политику на газ Киев использует как инструмент для достижения политических целей: сначала украинский президент Порошенко хотел завоевать голоса избирателей и понизил тариф на голубое топливо, а теперь стремится настроить население против новоизбранного лидера Украины Владимира Зеленского

Госкомпания Украины «Нафтогаз» повысит тарифы на природный газ для населения на 4,6% в следующем месяце. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на дополнение к договорам купли-продажи газа, копия которого есть в распоряжении редакции. Отмечается, что в результате цена голубого топлива поднимется на 380 гривен ($14,5) и достигнет 8627 гривен ($328) за тыс. куб. м.

При этом всего месяц назад, в апреле, тариф был уменьшен на 300 гривен ($11,45) за тыс. куб. м. Соответствующее решение снизить цену для населения с 1 мая «Нафтогаз» объявил накануне второго тура президентских выборов 2019 года.

Как отмечают аналитики, очередное повышение тарифов на газ для населения может быть вызвано предстоящим визитом миссии МВФ на Украину.

Представители Международного валютного фонда прибудут на Украину 21 мая. Об этом сообщил накануне первый замглавы комитета Верховной рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко.

Как отмечает источник RT в партии «Народный фронт», со следующего года Украина должна уравнять цены на газ для населения и промышленного сектора.

«Это обещание, которое украинское правительство дало МВФ. Тарифы надо повысить ещё на 20%, и, видимо, правительство решило делать это постепенно. Всем понятно, что без западных кредитов стране не выжить. Поэтому снова пришлось обратиться к «газовому вопросу», — говорит представитель «Народного фронта».

Подобное мнение разделяет и сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«МВФ выдвинул ряд требований, в том числе и уравнять цены. Киев не просто так демонстрировал хорошее настроение и дисциплинированность — от Международного валютного фонда зависит, получит Украина очередной денежный транш или нет», — отметил эксперт в беседе с RT.

Напомним, осенью 2018 года правительство Украины решило поднять цены на газ для жителей страны на 23,5%, чтобы выполнить обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ). Тогда украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что если киевские власти не пошли бы на такой шаг, то сотрудничество с международными финансовыми организациями прекратилось бы. Он также отметил, что это, в свою очередь, могло повлечь за собой дефолт. По словам Гройсмана, МВФ изначально настаивал на увеличении цен в 60%.

Как заявлял эксперт энергетического рынка Валентин Землянский порталу «Украина.ру», после прихода к власти Порошенко тарифы на газ в реальности выросли на тысячу процентов. В мае 2019 года цена достигла 8247 гривен за тыс. куб. м. Для сравнения: за месяц до вступления Петра Порошенко в должность президента Украины кабинет министров порекомендовал Национальной комиссии госрегулирования энергетики поднять цены на газ для населения в среднем на 73%: до 1,2—4 тыс. гривен за тыс. куб. м.

Двойная игра

Представитель партии «Батькивщина» пояснил в беседе с RT, что изменение тарифов на газ становится инструментом пока ещё действующих украинских властей для достижения их политических целей.

«Нафтогаз» сначала пошёл на снижение цен перед выборами, а потом изменил своё решение, так как в конце мая на Украину приезжает миссия МВФ. Интересная тактика, но значительных результатов она не даст. Людям всё равно придётся платить больше», — констатировал он.

Изменение цен на газ для населения Украины неслучайно — таким образом киевская власть сначала пыталась добыть себе дополнительные политические очки перед выборами, а теперь хочет ставить палки в колёса новоизбранному президенту, считает Владимир Оленченко.

«Есть прямая зависимость между предвыборной кампанией и изменениями цен на газ. Действующий президент Порошенко маневрировал во внутренней и внешней политике, чтобы набрать популярность. То же самое касается и вопросов социального обеспечения, тарифов ЖКХ, где газ играет значимую роль. Порошенко ещё не передал власть, поэтому сейчас манипулирует ценами и создаёт трудности для Зеленского», — отметил Оленченко.

Он также добавил, что новоизбранному президенту придётся решать вопрос с повышением цен на газ. По его словам, у Зеленского есть два пути — искать дополнительные источники дохода для государства или же «ссориться с населением».

«Порошенко заведомо создаёт раздражение в обществе по отношению к Зеленскому. Недовольство населения выплеснется на новую власть — такой расчёт у действующего лидера страны и его команды. Сторонники Порошенко на выборах в Раду, вероятно, будут заявлять, что новоизбранный президент повышает цены и не заботится об украинцах», — сказал Оленченко.

По мнению политолога и экономиста Александра Дудчака, изменение газовых тарифов — это «двойная игра» политического истеблишмента Украины.

«Тем людям, которые сегодня работают в «Нафтогазе», осталось не так долго занимать свои места. Новая власть сделает перестановки, поменяет коллектив. Госкомпания до президентских выборов снизила цены на газ для населения Украины по субъективным причинам. Сейчас компании терять нечего — выборы прошли, нет смысла оглядываться на поддержку электората Порошенко, теперь руки развязаны», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Однако, как отмечает Александр Дудчак, нет причин надеяться, что Зеленский что-то кардинально изменит в текущей политике Украины по ценообразованию на внутреннем рынке газа.

«Действия нового президента ограничивают — на него давят международные кредиторы и партнёры, которые помогли ему стать президентом Украины. План по увеличению цен на газ будет реализовываться и с приходом Зеленского к власти», — считает эксперт.

«Население не выдержит»

Как отмечает Владимир Оленченко, очередное повышение цен на газ станет мощным ударом по населению Украины и может спровоцировать волнения в обществе.

«Та часть денег, которую украинский потребитель мог бы направить на приобретение товаров, пойдёт на ЖКХ. Экономика вновь не получит стимул для своего развития. Учитывая, что уровень зарплат и пенсий на Украине невысокий, а налоги и коммунальные услуги, наоборот, с каждым годом многократно увеличиваются, повышение тарифов на газ однозначно вызовет недовольство населения, поскольку это значительно урезает доходы украинцев», — подчеркнул эксперт.

Население не выдержит очередного роста цен на газ, утверждает источник RT в Блоке Петра Порошенко.

«Прошлой зимой многие люди вообще не включали газ в доме, поскольку за него просто нечем платить. Украинцы не могут позволить себе отапливать дом, и это ужасно. Если цены вырастут ещё больше, то многие начнут готовить на дровах во дворе. И тогда мечта киевского правительства воплотится в жизнь — Украина почти полностью откажется от газа. Но заплатит за это население», — говорит собеседник RT.

Новое увеличение цен на газ для жителей Украины повлечёт за собой большое количество негативных последствий, считает Александр Дудчак.