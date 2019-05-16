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«Директива не мешает»: Меркель променяла Украину на газ 

Газета.Ru 6 часов назад
«Северный поток—2» не остановить. Ни Еврокомиссия, ни новая Газовая директива не станут препятствием на пути новой газовой трубы из России в Германию, если на его стороне Ангела Меркель. Однако ключевой момент поддержки канцлера ФРГ — сохранение украинского транзита. А с этим пока все сложно: действующий контракт истекает в 2019 году, а переговоры по новому заглохли.
Новая Газовая директива Евросоюза не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Проект уже практически утвержден, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, пишет газета Handelsblatt.
«Новая Газовая директива дает Еврокомиссии больше возможностей для опротестования. Однако и она не воспрепятствует проекту», — подчеркнула Меркель.
Накануне на встрече с российским лидером Владимиром Путиным президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что у Вены нет намерений выхода из газового проекта «Северный поток — 2».
Австрия в лице OMV инвестировала в этот проект «очень много средств», что гарантирует участие Вены в проекте, подчеркнул Ван дер Беллен.
«Если бы американский газ был бы дешевле, чем российский, то может быть как-то поменялись бы соотношения, но то, как это сейчас есть, какие есть источники у США, нет никакой экономической причины изменить свою позицию», — добавил он.
Сплотиться вокруг «Северного потока — 2» участников проекта побуждают внешние обстоятельства.
Ранее Совет ЕС окончательно одобрил поправки к Газовой директиве ЕС по поводу правил работы морских газопроводов в Евросоюзе. Теперь европейское законодательство в части наземных трубопроводов должно распространяться на новые и действующие газопроводы из третьих стран, идущие в территориальных морях государств ЕС. Одно из главных правил — «анбандлинг» — разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. То есть одна компания не может добывать «голубое топливо» и одновременно владеть трубопроводом, по которому транспортируется газ. Здесь под удар ставится монопольное положение «Газпрома».
Второй момент — половина мощности трубы должна быть предоставлена для независимых компаний-поставщиков газа в ЕС. В случае «Северного потока — 2» это может означать, что половина трубы попросту останется пустой.
Однако Берлин смог найти выход. Германии удалось добиться права ограничивать действия Газовой директивы по согласию с Еврокомиссией. По факту, конечно, реализация этого права займет немало времени, учитывая сложную забюрократизированную систему в ЕС. Но сам проект не отменит.
Реализацией «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2. Половину средств в него вложит «Газпром», а остаток проинвестируют европейские партнеры: Uniper, Wintershall, OMV, Shell и Engie.
Газопровод предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Последняя, кстати, до сих пор не дала ответ по поводу прокладки трубы через ее воды, что также тормозит реализацию проекта.
Еще один важный момент, на который обратила внимание Меркель, — ключевое значение для реализации «Северного потока — 2» имеет сохранение Украиной статуса транзитера газа.
В настоящее время большая часть газовых поставок их России в ЕС идет по маршруту через Украину. По данным «Укртрансгаза», украинская газотранспортная система (ГТС) в 2018 году обеспечила транзит 86,8 миллиарда кубометров природного газа в направлении Европы. Прокачка всего «Северного потока — 2» составляет 55 млрд кубометров газа в год, при условии выхода на полную мощность, а это обычно занимает немало времени.
Очевидно, что потребность в украинском транзите сохраняется, однако действующий контракт на прокачку через ГТС соседней республики у «Газпрома» истекает в этом году, а по условиям нового стороны не могут придти ни к какому компромиссу.
Переговоры по этому вопросу ведутся в трехстороннем формате с участием представителей ЕС с прошлого года, однако пока каждая из сторон лишь озвучила свою позицию, готовность к компромиссам не продемонстрировал никто.
Следующий раунд консультаций должен был состояться в середине мая, однако на фоне выборов на Украине и отсутствия четко обозначенной позиции нового руководства страны по газовому вопросу, они отложены. Точной даты новой встречи никто пока не называл. Избранный президент Владимир Зеленский еще даже официально не вступил в должность. Пока эксперты только гадают, последуют ли за этим кадровые перестановки и как они отразятся на переговорах с Москвой.
Кроме того, на этой неделе США заговорили о возможных новых санкциях в отношении «Северного потока — 2» и его участников, что еще больше обостряет ситуацию. В «Газпроме» настроены завершить стройку в этом году, но в складывающихся условиях, даже с поддержкой Меркель, это будет непросто.
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Экономика , Видео , Статьи , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Владимир Путин , Газпром , ЕС , Shell , Совет Европы , Еврокомиссия , Handelsblatt
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