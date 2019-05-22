Торговая война: когда Трамп разрушит этот мир

Торговые войны, которые развязал Дональд Трамп , не принесут рынкам ничего хорошего. Как правило, в таких ситуациях инвесторы уходят «в норку», то есть в защитные активы, и обычно это — вложения в золото и доллар США. В этих инструментах они отсиживаются, пока войны не утихнут. В результате нынешних войн Трампа инвесторы могут уйти из рублевых активов и российская валюта упадет. Однако последствия будут и для США. В стране может вырасти инфляция, а Федрезерв , вопреки желанию Трампа, может поднять ставку.

Дональд Трамп — уникальный президент. Он умудряется вести торговые и финансовые войны одновременно по нескольким фронтам. Так, недавно стало известно о том, что минфин США планирует включить Россию в число стран, которые манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ на внешних рынках.

Это признание было сделано в момент острого конфликта США с Китаем, когда окончательно стало понятно, что торговое соглашение между двумя странами не будет подписано — Пекин не захотел пойти на поводу США и поступиться краеугольными принципами своей экономики.

Строго говоря, основания для включения России в список «манипуляторов» у американского минфина есть, признают аналитики.

Банк России на самом деле «играет» с курсом рубля. Всякий раз, когда ЦБ покупает на бирже валюту для Минфина РФ и тем самым искусственно ослабляет рубль — это может рассматриваться как пример манипуляции, говорит эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский . И эти попытки сдерживать рост курса не могут не видеть наши иностранные контрагенты.

Само попадание в список стран-манипуляторов, по версии США, с одной стороны лишь формальность. Однако агентство Bloomberg, признавая, что список носит символический характер, все же отмечает, что включение страны в него может иметь негативные рыночные последствия — инвесторы будут с меньшей охотой вкладываться в активы страны.

При этом против России будет играть и развязанная Трампом торговая война против Пекина. Разногласия между Китаем и США могут привести к сокращению промышленного производства в стране. То есть Китай будет меньше покупать из России нефть и газ. В сочетании с включением России в список стран-манипулирующих своей валютой это может привести даже не к снижению рубля, а к его обвалу, предупреждают эксперты.

Уход инвесторов из рисковых активов на плохих новостях может привести к проблемам на российском рынке, признает глава люксембургского офиса компании KRK Group Никита Рябинин.

Он напоминает, что на прошлой неделе мы уже видели колебания курса рубля на новостях об обострение в торговой войне США и Китая. В своих прогнозах тогда эксперты допускали вероятность снижения курса рубля до 94 рублей за доллар в 2019 году.

«И это вполне реальные показатели при плохом исходе в торговой войне Китая и США и падении цен на нефть», — считает эксперт.

В России принято говорить, что снижение курса рубля выгодно для нашей промышленности — оно увеличивает конкурентоспособность российских товаров на мировом рынке, так как дешевые товары лучше покупают.

«Но, учитывая, что важнейшими статьями российского экспорта является нефтегазовое сырье, которое продается за валюту и по мировым ценам, я бы не преувеличивал выигрыш российского экспорта от снижения курса рубля», — отмечает старший аналитик «Информационно-аналитического центра „Альпари“ Вадим Иосуб.

Ударят по всем

Впрочем, торговые войны, которые ведет Дональд Трамп, ударят не только по Китаю и России, но и по самой Америке. Они порождают инфляцию в тех странах, которые их ведут, то есть, например, повышение тарифов на китайские товары вызовет рост цен на эти же товары внутри Штатов.

Это так называемая „плохая“ инфляция, когда цены на товары растут, а доходы населения — нет.

При этом из-за роста цен Федеральный резерв может поступить вопреки желанию Дональда Трампа „законсервировать“ базовую учетную ставку, поскольку ее повышение „вредит“ экономике, и все же решиться поднять ее.

Соответственно, в США подорожают кредиты. Средний класс в США вновь окажется в проигрыше: с одной стороны — дорожающий ресурс, то есть кредиты, с другой — растущая розничная инфляция при стагнирующих зарплатах, рассуждает Рожансковский. Произойдет это в течение года, то есть аккуратно перед президентскими выборами в США, добавляет он.

Напомним, на последнем заседании Федрезерв принял решение сохранить учетную ставку на уровне 3%. Именно это требовал Дональд Трамп от главы ФРС США Джерома Пауэлла, намекая даже на возможность его увольнения, если он поступит по-другому.

Однако, по мнению Вадима Иосуба, на дальнейшую динамику ставок внутри США скорее всего повлияет не мнение Дональда Трампа об экономике и его угрозы, а ситуация на рынке труда США и динамика инфляции. Отчасти ФРС будет учитывать и темы мирового роста экономики и ситуацию на фондовом рынке.

При этом если противоречия между желаниями президента США и здравым смыслом чиновников ФРС снова выйдут на всеобщее обсуждение — например, Трамп снова напишет на своей странице в твиттере претензии к ФРС, то это будет воспринято инвесторами как повод продавать активы, номинированные в долларах США, полагает эксперт.

Инвесторы снова начнут метаться по рынку в поисках активов, в которые можно было бы надежно вложить средства, и, не находя такие активы, могут обрушить рынки. Не зря же Трампа уже давно называют разрушителем мировой экономической системы. Трамп разводит демагогию — а страдают реальные экономики, как США, так и всего мира.