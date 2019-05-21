Доллар больше не убежище

Эскалация торговой войны США и Китая и неопределенность политики ФРС снижают привлекательность доллара как валюты-убежища. Инвесторы отдают предпочтение японской иене и швейцарскому франку. Они опасаются, что разгорающийся с новой силой конфликт нанесет удар по американской экономике, и регулятору придется быстрее, чем ожидалось, сокращать процентную ставку, пишет The Wall Street Journal.

Традиционно спрос на доллар повышается в кризисные времена, как это было во второй половине 2008 года, напоминает издание. Инвесторы переходят из более рискованных активов в американские казначейские облигации. Но увеличение в последние годы разницы между процентными ставками в США и других развитых странах исказило сущность доллара как валюты-убежища. Он стал привлекательным для тех, кто вкладывается в рисковые активы с высокой доходностью, но избавляется от них, когда ситуация на рынке меняется.

А было ли убежище?

Собственно, финансисты до сих пор не сошлись во мнении, можно ли отнести доллар к числу валют-убежищ, отмечает практикующий трейдер-аналитик компании «ФинИст» Олег Бугулов. Ведь основной причиной роста доллара в периоды повышающегося спроса на безрисковые активы, является не валюта США сама по себе, а интерес инвесторов к трежерис, которые в ней номинированы.

«По сравнению с традиционными активам-убежищами, такими как японская иена и швейцарский франк, в США гораздо чаще изменяется процентная ставка, и поэтому многие аналитики не относят доллар к так называемым «валютам тихой гавани»», — пояснил аналитик «Ридусу».

Он согласен с тем, что снижение процентной ставки ФРС вполне вероятно произойдёт в среднесрочной перспективе. В случае возникновения такой ситуации, курс доллара тоже заметно упадет, что послужит хорошей поддержкой для фондового рынка, отмечает эксперт.

Швейцария постаралась

За долларом остаются такие преимущества, как статус резервной валюты и самый ликвидный рынок ценных бумаг в мире, однако в плане международного доверия к нему даже американские экономисты отмечает наличие больших проблем, говорит эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский

«Белый дом и Конгресс, раздираемые разногласиями по большинству вопросов, на удивление единодушны в использовании «долларовой дубинки» для наказания всех, кто отваживается поступать по-своему. Но такие классические «болячки», как уровень долга (по новым оценкам, суммарный государственный и корпоративный долг существенно превышает отметку 100% ВВП США) и резко возросший бюджетный дефицит как следствие налоговых реформ Трампа, подрывают веру международных инвесторов в репатриируемость (возможность обналичить и вывести в полном объёме) их инвестиций в доллары», — рассуждает он.

По мнению эксперта, следствием этого сомнения стал тренд продолжительностью дольше года, показывающий, что международные инвесторы мало-помалу продают американские облигации и увеличивают соответствующие доли в золоте, евро и других конвертируемых валютах.

При этом Швейцария всех в хорошем смысле слова удивила результатами воскресного референдума о сохранении в стране благоприятной корпоративной налоговой политики (псевдо-офшорной зоны), добавляет аналитик. «За» высказалось около двух третей голосовавших.

«Для швейцарского франка — одной из старейших независимых валют Старого света — это отличная новость. Поскольку Швейцария обладает своей валютой, и поэтому с ней трудно вести переговоры с точки зрения пресловутых «единых европейских ценностей», бенефициарами этого решения выступят как международные компании, так и швейцарские банки», — констатирует Рожанковский.

Рубль на пределе

Доллар уже давно не пользуется спросом как валюта-убежище на фоне слабых макроэкономических данных, свидетельствующих о замедлении экономического роста, и «прохладных» отношений между США и КНР, поддерживает тему эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев

По его мнению, ситуация будет ухудшаться и дальше: Вашингтон вполне может внести китайскую компанию Huawei в список организаций, представляющих угрозу для США, а Дональд Трамп уже подписал указ, позволяющий Белому Дому блокировать доступ к американскому рынку любой компании, вызывающей опасения.

«В таких условиях инвесторы предпочитают занимать выжидательную позицию и приобретать активы-убежища на случай возможной «бури»», — напоминает эксперт.

На этом фоне продолжает укрепляться российский рубль. Он держится крайне уверенно, по сравнению с другими развивающимися валютами, благодаря отсутствию новых санкций, возможной встрече лидеров России и США на саммите G20, а также высоким ценам на нефть: эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к значительному удорожанию топлива.

Вместе с тем, на данный момент потенциал для дальнейшего роста российской валюты ограничен, считает Николаев, так как весь позитив уже учтен в цене. Однако и ощутимого снижения курса ожидать не стоит. По-сути, все негативные и позитивные факты замечательно уравновешивают друг друга. До появления новых серьезных инфоповодов курс будет колебаться внутри торгового канала 64−65 рублей за доллар, прогнозируют аналитики.