Решение принято: как США остановят «Северный поток — 2»

США все же введут санкции в отношении «Северного потока — 2». Это подтвердил министр энергетики Соединенных Штатов, выступая в Киеве. Законопроект о рестрикциях ранее предложили конгресменны, предложив ввести санкции для поставщиков оборудования и комплектующих для строительства газопровода. В Кремле отмечают, что проект уже во многом реализован и вероятнее всего газопровод будет достроен. Решение ввести санкции в отношении проекта «Северный поток — 2» поддерживают в администрации Белого дома. Выступая в Киеве перед новым президентом Украины Владимиром Зеленским , министр энергетики США Рик Перри выразил надежду, что соответствующий законопроект будет подготовлен.

«Палата представителей и сенат, как ожидается, подготовят законопроект об ограничениях для компаний, участвующих в проекте Nord Stream 2», — цитируют его РИА «Новости».

На выпад американского чиновника уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что «во многом проект уже реализован, и есть определенная уверенность в том, что проект будет финализирован и будет запущен в интересах европейских потребителей голубого топлива».

«Это международный проект, участвует целая группа международных крупных компаний — гигантов, проект в большой части уже реализован, обеспечено в большой части финансирование проекта, он продвигается достаточно быстрыми темпами», — добавил Песков, подчеркнув, что «Северный поток — 2» строится в «коммерческих интересах европейских производителей, в первую очередь — Германии, и он не имеет никакого отношения к политике».

Перри возглавлял американскую делегацию, которая 20 мая прибыла в Киев на инаугурацию Владимира Зеленского. На встрече с представителями США уже после вступления в должность сам Зеленский призвал ужесточить антироссийские санкций, так как самим украинцам не справиться с «агрессией» Москвы.

В данном случае строительство газопровода для поставок российского газа по дну Балтийского моря едва ли можно назвать «актом агрессии».

Дело в том, что с советских времен российских газ поставлялся в Европу по трубе через Украину, однако в 2000-х гг. отношения между сторонами, в том числе и в сфере газовых поставок, стали обостряться, что мотивировало «Газпром» искать альтернативные пути для экспорта. Так, была построен газопровод «Северный поток» — в обход стран-транзитеров по дну Балтийского моря, а позже принято решение о сооружении «Турецкого потока» — по дну Черного моря в Турцию и Юго-Восточную Европу, а также «Северного потока — 2» — для увеличения поставок в Германию и сопредельные государства ЕС

Запуск альтернативных маршрутов больно ударит по экономике Украины, которая свои убытки от прекращения транзита оценивает в размере $3-4 млрд в год. Вашингтон последовательно выступает на стороне транзитера, призывая все стороны проекта «Северный поток — 2» отказаться от его реализации.

При этом Соединенные Штаты не скрывают желания продвинуть на европейский рынок собственный сжиженный природный газ (СПГ) как альтернативу растущим поставкам российских энергоносителей. Правда, Украине от этого польза сомнительная.

США долгое время пытались убедить европейцев отказаться от проекта, предупреждая об опасном росте энергозависимости от России. Однако чиновники ЕС, в первую очередь в лице Германии, ясно дали понять, что сами разберутся, откуда им брать газ.

В апреле госсекретарь США Майк Помпео в комитете Сената по иностранным делам заявил, что Соединенные Штаты не смогли убедить европейские страны отказаться от строительства проекта «Северный поток — 2».

Но это вовсе не означало капитуляцию Вашингтона в этом вопросе. Законодатели США продолжали выступать с новыми идеями относительно санкционного давления на участников строительства «Северного потока — 2».

Уже в мае демократ Джин Шахин и республиканец, экс-кандидат в президенты США Тед Круз , известный своим негативным отношением к России, подготовили черновой вариант законопроекта, который предполагает введение ограничений в отношении компаний, участвующих в прокладке российских морских трубопроводов.

Это, как отмечал журнал Foreign Policy со ссылкой на документ, в первую очередь, ударит по продавцам судов, которые используются при укладке труб для экспорта российского газа на глубине более 30 метров. Особое внимание законодатели предлагают обратить на две строительные компании — швейцарского подрядчика Allseas и итальянскую фирму Saipem, которые занимаются укладкой труб для «Северного потока — 2».

Allseas Group специализируется не только непосредственно на укладке подводных трубопроводов, но также на монтаже и демонтаже морских платформ и подводном строительстве. Итальянская Saipem известна в отрасли проектированием и строительством таких известных трубопроводов, как «Голубой поток», «Гринстрим», «Северный поток».

Предлагается запретить участникам проектов въезд на территорию США, заморозить их активы на территории Штатов. Кроме того, ограничения могут быть введены в отношении лиц и компаний, которые оказывают финансовую или техническую поддержу сооружению газопроводов, а также занимаются страхованием занятых в стройке морских судов.

Между тем, как на минувшей неделе заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер , уже проложено более половины маршрута «Северного потока — 2» и темп прокладки труб не сбавляется. Сам газопровод должен быть введен в строй к концу 2019 года, а первый газ по нему пущен — в январе 2020 года.

На сроках строительства может отразиться позиция Дании, которая не дала согласия по строительству трубы в своих водах ни по одному из предложенных ей вариантов, а просит рассмотреть новый. В компании-операторе Nord Stream 2 предупреждают, что это выглядит как умышленное затягивание сроков. Миллер убеждает, что даже если какие-то внешние факторы задержат финал стройки, то подвижки не будут значительными.