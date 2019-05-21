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Худшее позади: чиновникам Кремля вернули зарплаты 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Чиновникам вновь стали платить зарплаты, которые были урезаны в 2015 году антикризисным указом президента. С 1 января они получают на 10% больше от месячного содержания чиновника. Оно включает в себя оклад и премии. Минимальное денежное содержание чиновника примерно равно средней зарплате москвича.
Чиновникам Кремля и правительства вернули урезанные из-за кризиса зарплаты. Они были снижены в 2015 году указом президента Владимира Путина, сообщили во вторник СМИ и подтвердил источник «Газеты.Ru» в исполнительной власти.
«В 2015 году нам сократили зарплату на 10% в связи с кризисом, и три года указ президента о заморозке зарплат продлевался. А в 2019-м указ не продлили», — сказал источник.
То есть зарплаты выросли «просто автоматически» на те 10%, которые ранее замораживали три года подряд.
«Никакой прибавки к зарплате мы не получили», — сказал источник «Газеты.Ru».
Позднее эту информацию подтвердил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он также уточнил, что это не повышение на 10%.
«Да, я могу это подтвердить, это действительно так. К сожалению, речь не идет об увеличении, просто вернули те 10%», — сказал Песков.

Чиновники преодолели кризис

Рост выплат чиновникам произошел с 1 января. Источник пояснил, что 10% роста следует считать не от оклада, а от всего месячного содержания чиновника. Оно включает оклад и различные надбавки — за секретность, за выслугу лет, а также поощрения и премии.
«Если консультант какого-нибудь департамента или экспедитор получал до 1 января этого года, например, 80 тысяч рублей, то стал получать 88 тысяч, минус налоги», — говорит чиновник.
В 2015 года глава государства подписал указ об уменьшении зарплаты на 10%. Под действие документа попал сам президент, премьер-министр, главы всех силовых и надзорных ведомств, депутаты и другие высокопоставленные чиновники. В Кремле заявляли тогда, что это решение вызвано трудностями с бюджетом.
В 2018 году бюджет был сверстан с профицитом и антикризисная ситуация, как, видимо, посчитали власти, исчерпала себя.
С 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого «антикризисного» решения, уточнили источники РБК. «Сколько отняли, столько и вернули», — пояснил один из близких к Кремлю собеседников. То же самое сказал источник, близкий к правительству.
Минимальная зарплата чиновника федерального уровня примерно соответствует средней зарплате жителя Москвы. Ранее глава департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов заявил, что в марте нынешнего года средняя зарплата жителя столицы превысила 80 тыс. руб.
Он уточнил, что средняя зарплата москвича за прошедший год выросла на 9%, с 79 тыс. руб. до 86 тыс. руб.
В столичном департаменте экономической политики и развития города пообещали, что зарплата москвича вырастет до 135 тыс. руб. Но это произойдет через 5-6 лет.
«Средняя зарплата в Москве на горизонте 5-6 лет может составить порядка 120–135 тысяч рублей», — сообщили в департаменте, сославшись на прогнозируемые темпы роста экономики.

Граждане не верят декларациям

В апреле чиновники отчитались о зарплатах за прошлый год. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в 2018 году заработал 9,917 млн рублей. Декларация о доходах опубликована на сайте Кремля. Это на 1,35 млн рублей больше, чем в 2017 году.
В собственности у Медведева квартира площадью 367,8 квадратных метра и два автомобиля — «ГАЗ-20» и «ГАЗ-21». Его супруга Светлана Медведева ничего не заработала за год.
Президент России Владимир Путин в 2018 году заработал 8,648 млн рублей. О том, какими доходами располагает российский президент, хотят знать и в палате представителей конгресса США. 13 марта палата одобрила законопроект, обязывающий директора Национальной разведки раскрыть информацию о доходах и имуществе президента России Владимира Путина.
Авторы законодательной инициативы — члены палаты представителей Вал Деминг (демократ от штата Флорида) и Элиза Стефаник (республиканец от штата Нью-Йорк). Инициативу назвали Vladimir Putin Transparency Act — «Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина».
Большинство граждан, впрочем, не доверяют декларациям чиновников, сообщало ранее РИА «Новости». В этой связи Песков предположил, что 88% россиян, которые не доверяют сведениям о доходах госслужащих, имеют неполную информацию о системе проверок деклараций.
«Есть соответствующее управление и в администрации президента, которое вместе со специальными службами, фискальными службами занимается проверкой достоверности тех данных, которые декларируют государственные чиновники», — сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что эта система сложная, и она скрывает даже незначительные ошибки, допускаемые при составлении декларации.
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Экономика , Статьи , Дмитрий Медведев , Светлана Медведева , Дмитрий Песков , Денис Тихонов , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Газета.Ru , РИА Новости
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