«Уже ведем переговоры»: Белоруссия нашла замену российской нефти

Александр Лукашенко заявил о желании начать переговоры о поставках казахстанской нефти в Белоруссию, сообщает БЕЛТА. Об этом белорусский президент отметил в разговоре с полномочным послом Казахстана в республике Ермухаметом Ертысбаевым.

По словам Лукашенко, в 2019 году белорусские нефтеперерабатывающие заводы завершат модернизацию, поэтому процесс приобретения энергоресурсов с мировых рынков будет «облегчен».

«В связи с этим уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Беларусь», — заявил политик.

При этом Лукашенко отметил, что торговые отношения между республиками развиваются, а правительству Беларуси сегодня поставлена задача расширить список поставщиков энергоресурсов.

«Мы имеем несколько точек соприкосновения и ведем переговоры по поставкам нефти в Беларусь из других источников», — подчеркнул глава государства.

Белорусский президент отметил, что в качестве приоритетной альтернативы рассматривается казахстанская нефть. При этом, по его словам, решение вопроса зависит не только от властей Беларуси и Казахстана, но и от правительства России , через которую будет осуществляться транзит энергоресурсов.