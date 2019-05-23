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«Уже ведем переговоры»: Белоруссия нашла замену российской нефти 

Рамблер + ещё 11 15 часов назад
Александр Лукашенко заявил о желании начать переговоры о поставках казахстанской нефти в Белоруссию, сообщает БЕЛТА. Об этом белорусский президент отметил в разговоре с полномочным послом Казахстана в республике Ермухаметом Ертысбаевым.
По словам Лукашенко, в 2019 году белорусские нефтеперерабатывающие заводы завершат модернизацию, поэтому процесс приобретения энергоресурсов с мировых рынков будет «облегчен».
«В связи с этим уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Беларусь», — заявил политик.
При этом Лукашенко отметил, что торговые отношения между республиками развиваются, а правительству Беларуси сегодня поставлена задача расширить список поставщиков энергоресурсов.
«Мы имеем несколько точек соприкосновения и ведем переговоры по поставкам нефти в Беларусь из других источников», — подчеркнул глава государства.
Белорусский президент отметил, что в качестве приоритетной альтернативы рассматривается казахстанская нефть. При этом, по его словам, решение вопроса зависит не только от властей Беларуси и Казахстана, но и от правительства России, через которую будет осуществляться транзит энергоресурсов.
«Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана», — подытожил Лукашенко.
Комментарии77
Экономика , Видео , Александр Лукашенко , Правительство РФ
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