Украина ввела пошлины на российский цемент

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины (МКМТ) приняла решение о введении антидемпинговых мер в отношении импорта цементных клинкеров и портландцемента из России, Белоруссии и Молдавии.

«МКМТ приняла решение о применении антидемпинговой пошлины в размере 114,95% с товаров происхождением из Российской Федерации; 57,03% — с товаров происхождением из Республики Беларусь; 94,46% — с товаров происхождением из Республики Молдова», — сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

Уточняется, что пошлины будут действовать в течение пяти лет.

В 2015-2018 годах МКМТ установила, что доля поставок цементных клинкеров и портландцемента из России, Белоруссии и Молдовы в общем объеме импорта постоянно росла. Как считают в МКМТ, это свидетельствует о «намерении дальнейшего увеличения объема демпингового импорта из этих стран».

Украинское правительство в среду ввело новые экономические санкции против России, ограничительные меры предусматривают запрет поставок определенных групп товаров и введение специальных пошлин.

В прошлом году Украина также приняла решение возобновить действие антидемпинговых пошлин на импорт некоторых видов российских азотных удобрений. После этого крупнейший российский производитель удобрений объявил об уходе с украинского рынка.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, что на Украине происходит с производством минеральных удобрений.