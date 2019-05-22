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Польша задержала поставки «чистой» нефти из России 

Lenta.ru 22 мая 2019
Фото: РИА Новости
Поставки чистой нефти по нефтепроводу «Дружба» пришлось отложить минимум до четверга, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Причиной задержки называют позицию Польши, которая еще не согласовала параметры прокачки. Возможно, это связано с тем, что Польша собирается требовать компенсацию за срыв поставок.
В конце прошлой недели российский министр энергетики Александр Новак заявлял, что прокачку кондиционной нефти по нефтепроводу «Дружба» в Польшу готовы начать в понедельник.
Представитель «Белнефтехима» в свою очередь сообщил, что Белоруссия в рамках соглашения с «Транснефтью» уже готова восстановить прокачку в направлении Украины и Польши.
«Пока прокачки нет ни в одну сторону, ни в другую», — отметил он.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от России понести финансовую ответственность за ошибки, в результате которых в нефтепровод попала загрязненная нефть.
Также министр энергетики Польши Кшиштоф Чоржевский направил обращение к министру энергетики России Александру Новаку с требованием принять срочные меры, чтобы возобновить поставки чистой нефти и возместить понесенные потери. При этом отмечалось, что польские нефтеперерабатывающие заводы смогли сохранить прежние темпы работы благодаря поставкам нефти по морю, а также использованию резервов.
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Комментарии
Экономика , Александр Новак , Демьян Кудрявцев , Транснефть , Ведомости
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