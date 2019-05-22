Международный валютный фонд больше не требует от Киева повысить цену на газ, этот вопрос не является препятствием для получения очередного транша, заявил в среду представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус.
"На сегодняшний день у МВФ нет никаких новых требований или претензий относительно цены на газ. Этот пункт, который был прописан в меморандуме, выполнен. Это не является препятствием для следующего транша. На сегодняшний день этот вопрос не является актуальным со стороны МВФ", — заявил Герус в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".