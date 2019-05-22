МВФ больше не требует от Киева повысить цену на газ

Международный валютный фонд больше не требует от Киева повысить цену на газ, этот вопрос не является препятствием для получения очередного транша, заявил в среду представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус. "На сегодняшний день у МВФ нет никаких новых требований или претензий относительно цены на газ. Этот пункт, который был прописан в меморандуме, выполнен. Это не является препятствием для следующего транша. На сегодняшний день этот вопрос не является актуальным со стороны МВФ", — заявил Герус в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".