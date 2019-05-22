Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.75
$
64.88
72.26
72.30
Прогноз
27.05 – 03.06
$
64.54
72.09
Индексы и котировки Brent
67.94
+0.01 Золото
1282.96
–0.09 РТС
1275.42
+0.20
Динамика валют
EUR / USD
24.05
1.1183
–0.0033
09.05
1.1216
21.05
10.05
29.04

МВФ больше не требует от Киева повысить цену на газ 

Прайм + ещё 4 22 мая 2019
Фото: РИА Новости
Международный валютный фонд больше не требует от Киева повысить цену на газ, этот вопрос не является препятствием для получения очередного транша, заявил в среду представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус.
"На сегодняшний день у МВФ нет никаких новых требований или претензий относительно цены на газ. Этот пункт, который был прописан в меморандуме, выполнен. Это не является препятствием для следующего транша. На сегодняшний день этот вопрос не является актуальным со стороны МВФ", — заявил Герус в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".
Прайм: последние новости
BARRON'S: Торговая война бьет по американским компаниям в Китае Минэкономики ФРГ отвергло экстратерриториальные санкции против "Северного потока"-2 Пересмотренная Газовая директива ЕС вступила в силу
Экономика , Владимир Зеленский , Международный валютный фонд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты снова заговорили об обвале нефтяных цен
«Более 50 лет»: Украине дали неутешительный прогноз42
Все пропало? Нефть обрушилась в цене53
Расплата будет страшной: россияне опять набрали кредитов9
​Мосбиржа обновила систему управления индексами
Видео
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
01:59
Чужая нефть: на кого Минск променял Москву
Экономика Статьи
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
00:34
Кремлю задали вопрос о реформе ПФР
Экономика
01:16
Озадачила аналитиков: Росстат отозвал статистику
Экономика Рынки
«Больше не пишите»: Лукашенко вывели из себя
Экономика
03:41
Ход конем: Россия переходит на евро
Экономика Статьи
Украина приостановила транзит нефти в ЕС
Экономика
03:02
Кремль высказался о планах Белоруссии по нефти
Экономика
03:02
Белоруссия нашла замену российской нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение