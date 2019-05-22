В России нелегально продали миллиарды сигарет

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в прошлом году недополучили около одного миллиарда долларов налогов из-за роста продаж нелегальной табачной продукции. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании KPMG.

Как следует из отчета, в 2015 году на долю нелегальных сигарет приходилось только 0,6 процента табачного рынка стран ЕАЭС, по итогам 2018 года уровень поднялся до 6,8 процента (общее количество проданных нелегально сигарет превысило 20 миллиардов штук).

Максимальный рост нелегальной продукции и, соответственно, налоговые потери, был в России, где ее доля составляет 8,7 процента от табачного рынка. Нелегальные поставки табака из соседних стран выросли из-за того, что розничные цены на сигареты увеличились на 150 процентов.

Отмечается, что за счет роста акциза цена сигарет в стране почти на 50 процентов выше, чем в Казахстане, который занимает среди стран — членов ЕАЭС второе место по стоимости табачной продукции.

Основным источником нелегальной табачной продукции в страны ЕАЭС, а также в страны Евросоюза , по оценке KPMG, оказалась Белоруссия. Это объясняют низкой стоимостью сигарет в стране (в среднем 45 рублей против 116 рублей в России).

Каждый год из Белоруссии вывозят для нелегальной продажи 13 миллиардов сигарет, из них в Россию в 2018 году попало 8,6 миллиарда сигарет (39 процентов серого рынка в стране). Помимо этого в стране растет внутренняя продукция с поддельными и подозрительными акцизными марками, она составляет 13 процентов серого рынка в России.

В первом квартале 2019 года в России впервые за пять лет резко выросло количество поддельных сигарет, их доля составила 1,9 процента рынка страны, в то время как за год до этого они составляли 0,6 процента рынка.