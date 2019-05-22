Американский газ предпочли российскому

Саудовская Аравия договорилась о покупках американского сжиженного природного газа (СПГ), пишет The Wall Street Journal. США выиграли конкуренцию за этот рынок в том числе и у России.

По данным издания, государственная нефтяная компания Saudi Aramco подписала долгосрочное соглашение о поставках с Sempra Energy, базирующейся в калифорнийском городе Сан-Диего. Подробности и условия сделки не разглашаются, но не исключено, что Saudi Aramco получит долю в проекте по строительству СПГ-терминала Port Arthur в Техасе.

Леонид Михельсон. Помимо Sempra Energy, претендентами на поставки газа в Саудовскую Аравию были другие американские производители, а также неназванная российская компания. Ранее о возможном сотрудничестве с Saudi Aramco в рамках других проектов говорил основной акционер и глава крупнейшей в России независимой газовой компании «Новатэк»

По словам опрошенных газетой экономистов, Саудовская Аравия, обладающая одними из самых больших запасов природного газа в мире, вынуждена импортировать топливо из-за трудностей, связанных с его добычей.