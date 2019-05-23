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Набиуллина ответила на обвинения РФ в манипулировании валютным курсом 

BFM.RU + ещё 5 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава Банка России Эльвира Набиуллина не видит никаких оснований обвинять Россию в манипулировании валютным курсом. Об этом она заявила в интервью газете «Известия».
«У нас плавающий курс. Мы не проводим интервенций, которые направлены на поддержание определенного курса рубля. Центробанк закупает валюту для Минфина только в рамках бюджетного правила, которое призвано обеспечивать независимость экономики от нефтяных цен, а не направлено на поддержание того или иного курса рубля. Нет совершенно никаких оснований обвинять нас в манипулировании валютным курсом», — уточнила Набиуллина.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа готовится расширить список стран, которые подозреваются Вашингтоном в валютных манипуляциях. По данным агентства, в расширенный список могут войти Вьетнам, Индонезия, Ирландия, Малайзия, Россия и Таиланд, которые имеют большой профицит торгового баланса с США. Ожидается, что Индия и Южная Корея будут исключены из перечня. Трамп ранее обвинял ЕС, Китай и Россию в манипулировании курсом своих валют.
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Экономика , Эльвира Набиуллина , Дональд Трамп , ЕС , Администрация США , Минфин , Центральный банк России , газета "Известия" , Bloomberg
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