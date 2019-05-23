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Словацкая TRANSPETROL возобновила прокачку чистой нефти по «Дружбе» 

РИА Новости + ещё 2 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Оператор словацкого участка трубопровода "Дружба" Transpetrol возобновил прокачку чистой российской нефти, сообщили РИА Новости в компании.
"Мы можем подтвердить, что компания Transpetrol возобновила подачу нефти на НПЗ Slovnaft и другим клиентам вчера вечером. Это означает, что нефть стандартного качества уже находится на территории Словакии", — отметили в компании.
Накануне в Минэнерго сообщили, что чистая нефть по нефтепроводу "Дружба" движется в сторону Венгрии и Словакии.
В ведомстве отметили, что Россия, Белоруссия, Украина и Польша совместно с представителями венгерской и словацкой сторон выработали дорожную карту, согласно которой восстановлена поставка кондиционной нефти в направлении порта Усть-Луга и на белорусские НПЗ.

Проблемы с качеством нефти

В апреле ряд стран приостановил транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" из-за проблем с качеством продукции. В "Транснефти" выяснили, что сырье загрязняли умышленно, возбуждено уголовное дело, прошли первые задержания.
В мае прокачку начали восстанавливать. Пострадавшие стороны ведут переговоры о компенсации ущерба. Вице-премьер России Дмитрий Козак заявлял, что этим займется ответственная за поставки "Транснефть".
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Экономика , Компании , Дмитрий Козак , Транснефть , Минэнерго , РИА Новости
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