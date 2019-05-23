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Запрещать микрофинансирование в России нельзя, заявила Набиуллина 

РИА Новости + ещё 18 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Запрещать микрофинансирование в РФ ни в коем случае нельзя, поскольку это может привести к росту количества нелегальных кредиторов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Где-то обсуждалось, что надо запретить, в принципе, микрофинансирование. На наш взгляд, запрещать ни в коем случае нельзя, потому что тогда люди попадут в руки нелегальных кредиторов", — сказала она в ходе обсуждения годового отчета ЦБ за 2018 год на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, бюджету и налогам, по экономической политике.
По ее словам, в ЦБ понимают, что "люди обращаются к микрозаймам не от хорошей жизни, часто для того, чтобы поддержать уровень потребления от зарплаты до зарплаты".
"Мы ужесточаем регулирование, выводим с рынка, продолжаем выводить недобросовестных игроков, что называется, слабых игроков, по закону ограничиваем стоимость микрозайма", — напомнила при этом Набиуллина.
Она заверила, что работа в этом направлении будет продолжена.
"Здесь также мы предполагаем усиливать нашу работу по взаимодействию с правоохранительными органами. И здесь просим вашей поддержки, в том числе по блокировке сайтов, которые рекламируют деятельность таких нелегальных кредиторов", — сказала глава ЦБ.
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Комментарии4
Экономика , Эльвира Набиуллина , Госдума , МВД , Центральный банк России
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