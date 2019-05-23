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ЦБ выступил против запуска криптовалют в денежную систему 

Rambler News Service 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Банк России выступает против запуска криптовалют в денежную систему, регулятор не видит возможности для того, чтобы криптовалюты выполняли функцию денежного суррогата, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе совместного заседания комитета Госдумы по финансовому рынку и комитета Госдумы по бюджету и налогам.
«Я просто сразу скажу, что мы в принципе, конечно, против того, чтобы криптовалюты запускались в нашу денежную систему, и мы не видим этой возможности, чтобы криптовалюты, по сути дела, выполняли функцию здесь денежного суррогата», — сказала она.
Глава ЦБ отметила, что регулятор изучает возможность использования stablecoins — криптовалют, стоимость которых привязана к реальным активам.
«Stablecoin изучаем. Если это типа tablecoins, где есть реальный актив в обеспечение, то есть это, скорее, вот ближе к stablecoin, то это возможно посмотреть», — сказала она.
Ранее, в апреле глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что российские сырьевые компании обратились в Госдуму и ЦБ с предложением реализовать в стране концепцию stablecoins.
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Экономика , Анатолий Аксаков , Эльвира Набиуллина , Госдума , Центральный банк России
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