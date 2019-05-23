В НБУ прояснили ситуацию с миссией МВФ на Украине

Глава Нацбанка Украины Яков Смолий прояснил ситуацию с миссией Международного валютного фонда (МВФ) на Украине.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Миссия МВФ сейчас находится в Киеве, проводятся консультации, переговоры. Обсуждается экономическая ситуация, которая сложилась на сегодня», — сказал он.

Вместе с этим Смолий указал, что если появятся какие-либо новости по работе миссии, он сообщит об этом на своей странице в Twitter.

Глава НБУ также отказался уточнять дату завершения работы миссии МВФ на Украине, но отметил, что на следующей неделе эксперты фонда ещё будут находиться в стране.

21 мая представители МВФ начали свою работу на Украине в рамках первого обзорного визита для пересмотра действующей программы.