Газовая директива ЕС вступила в силу

Доработанная Газовая директива Евросоюза официально вступила в силу, заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

«Легальное применение доработанной Газовой директивы ЕС началось с сегодняшнего дня. С этого момента запущена процедура адаптации национальных законодательств государств ЕС, которая продлится в течение девяти месяцев», — заявила Итконен, передает ТАСС.

В апреле компания Nord Stream 2 — оператор строительства газопровода «Северный поток — 2» — пригрозила Евросоюзу судебным разбирательством, если ее не освободят от выполнения требований Третьего энергетического пакета.