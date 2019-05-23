Орешкин допустил инфляцию ниже 4% по итогам года

Инфляция по итогам текущего года может опуститься ниже уровня 4%, заявил в ходе выступления на коллегии Минэкономразвития глава министерства Максим Орешкин

«Сейчас наша команда прогнозистов не исключает, что по итогам года инфляция может опуститься даже ниже уровня 4% при оптимистичном сценарии», — сказал он.

Орешкин отметил, что инфляция опустилась уже ниже 5,1%.

«Можно сказать, что эффект от повышения НДС носил разовый характер, прогнозы в конце прошлого года были пессимистичны, некоторые оценки были 5,5%-6% к концу первого квартала, у нас вот цифры близкие к 5%», — добавил министр.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция по итогам мая составит 0,3% месяц к месяцу, годовые темпы инфляции будут находиться в диапазоне 5,0–5,1% год к году.