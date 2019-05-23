Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.75
$
64.88
72.26
72.30
Прогноз
27.05 – 03.06
$
64.54
72.09
Индексы и котировки Brent
67.94
+0.01 Золото
1282.96
–0.09 РТС
1275.42
+0.20
Динамика валют
EUR / USD
24.05
1.1183
–0.0033
09.05
1.1216
21.05
10.05
29.04

Орешкин назвал ошибку в данных Росстата за апрель недопустимой 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Ключевой задачей для Росстата является качество данных, недопустимы такие ошибки, как случилось с промпроизводством за апрель, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Росстат отозвал прежнюю оценку по промышленному производству за апрель из-за обнаруженной ошибки, по уточненным данным промышленность РФ за отчетный месяц выросла на 4,6% в годовом выражении, а не на 4,9%, о которых сообщалось ранее. Росстат проводит служебное расследование из-за ситуации с публикацией ошибочных данных.
"Очевидно, что статистика получает все больше пристального, детального внимания со стороны общественности и экспертов, поэтому качественные данные — об этом я говорил на коллегии Росстата, это вообще ключевая история", — сказал Орешкин.
"Поэтому, конечно, такие ошибки, как сейчас допущены, исправлены — они недопустимы", — отметил он.
Контроль за качеством данных, первичных данных — очень важен, сказал Орешкин, добавив, что ошибки произрастают и из отчетности, которую сдают компании.
"Но это не слагает обязанности с Росстата внимательно проверять все данные. Главная задача для Росстата — это независимая, качественная статистика и ее доступность для широких кругов", — отметил он.
При этом министр добавил, что организационные выводы в связи с этой историей должен делать Росстат.
Последние новости
Организаторы "Евровидения" пересмотрели итоги конкурса Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети" В НАТО снова призвали Россию покинуть Крым
Комментарии2
Экономика , Максим Орешкин , Росстат , Минэкономразвития
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты снова заговорили об обвале нефтяных цен
«Более 50 лет»: Украине дали неутешительный прогноз41
Все пропало? Нефть обрушилась в цене53
Расплата будет страшной: россияне опять набрали кредитов9
​Мосбиржа обновила систему управления индексами
Видео
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
01:59
Чужая нефть: на кого Минск променял Москву
Экономика Статьи
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
00:34
Кремлю задали вопрос о реформе ПФР
Экономика
01:16
Озадачила аналитиков: Росстат отозвал статистику
Экономика Рынки
«Больше не пишите»: Лукашенко вывели из себя
Экономика
03:41
Ход конем: Россия переходит на евро
Экономика Статьи
Украина приостановила транзит нефти в ЕС
Экономика
03:02
Кремль высказался о планах Белоруссии по нефти
Экономика
03:02
Белоруссия нашла замену российской нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение