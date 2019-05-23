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Глава МЭР РФ заявил о возможности сокращения инфляция по итогам 2019 года ниже 4% 

Вести Экономика + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Инфляция в России по итогам 2019 года может опуститься ниже 4% при оптимистичном сценарии, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на расширенном заседании коллегии министерства.
"Сейчас наша команда прогнозистов не исключает, что по итогам года инфляция может опуститься даже ниже уровня в 4% при оптимистичном сценарии", — сказал Орешкин.
Он отметил, что по данным на среду, 22 мая, инфляция в РФ опустилась ниже 5,1%.
"Эффект от повышения НДС носил разовый характер, прогнозы в конце года были пессимистичными, некоторые оценки были 5,5-6% к концу первого квартала", — добавил он.
По словам Орешкина, ситуация с инфляцией говорит о необходимости стимулирования совокупного спроса.
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