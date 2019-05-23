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Росстат начал внутреннее расследование после грубой ошибки 

Деловая газета «Взгляд» 12 часов назад
Фото: ТАСС
Росстат после обнаружения ошибки в опубликованных данных по промышленному производству начал расследование, в итоге которого будет дополнительно налажена работа или применены санкции к сотрудникам ведомства.
«Либо мы понимаем, что это ошибка, лежащая за пределами нашей ответственности, но в любом случае это требует дополнительной настройки нашего формата контроля, чтобы мы более интенсивно реагировали. Либо мы выявляем, что здесь есть, в том числе, и причина ответственности наших сотрудников внутри, тогда будут санкции, тогда будут взыскания, конечно», — сказал глава Росстата Павел Малков, сообщает РИА «Новости».
Он уточнил, что решение будет принято по результатам служебного расследования, которое продлится около недели.
Ранее Росстат отозвал данные о росте по промышленному производству за апрель из-за обнаруженной ошибки.
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