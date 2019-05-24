В Минфине назвали «кормящие» бюджет регионы

Наибольший объём поступлений налоговых доходов в федеральный бюджет с территорий регионов России отмечается по Ханты-Мансийскому автономному округу в размере 3,1 трлн рублей (или 26,2% от общего объёма поступлений) и Москве — 1,4 трлн рублей (или 12,2%). Об этом News.ru сообщили в Минфине со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы за 2018 год.

Кроме того, значительная часть налогов приходит из Ямало-Ненецкого автономного округа — 1,2 трлн рублей (или 10,4%), Санкт-Петербурга — 0,7 трлн рублей (или 5,7%) и Республики Татарстан — 0,5 трлн рублей (или 4,2%).

В совокупности сумма поступлений по этим пяти регионам составила 58,6% от общего объёма налоговых доходов федерального бюджета.

Отмечается, что основные доходы с территорий субъектов России в федеральный бюджет приносят налог на добавленную стоимость (НДС) и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Их доля в сумме налоговых доходов федерального бюджета составила 82,1% (или 9,6 трлн рублей).

«Также стоит отметить, что одним из принципов бюджетной системы Российской Федерации является принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов. Распределение расходов федерального бюджета утверждается ФЗ о федеральном бюджете на соответствующий год», — добавили в министерстве.

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов рассказал News.ru, что в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане много уплачивающих налоги коммерческих предприятий. Тогда как в автономных округах добывают полезные ископаемые.

«Ханты-Мансийский АО практически безусловный у нас, если не лидер, то в лидирующих позициях всегда. Они много добывают, соответственно, платят много налогов. Тот же самый НДПИ, предположим. Ямало-Ненецкий округ славится уже не только своей нефтью. Там есть и древесина, которая экспортируется в Китай, различные металлы. То есть это сырьевые регионы, которые при добыче и при продаже полезных ископаемых платят такие большие налоговые отчисления», — пояснил Шабанов.

Он добавил, что выручку от продажи полезных ископаемых получают компании, занимающиеся соответствующей коммерцией.

По словам руководителя центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, российская экономика долгое время не менялась. Тогда как её следует развивать в депрессивных регионах.

«Она оставалась сырьевой, обрабатывающая промышленность у нас почти не развивалась, и сельское хозяйство тоже не очень развивалось. Хотя в последние годы наметился прорыв в этом направлении, даже произошёл прорыв благодаря агрохолдингам и другой государственной политике. На сегодня главный вопрос в том, будет ли государственная политика стимулировать рост производства в регионах, которые принято считать вечно депрессивными. И если это будет происходить, то мы увидим совершенно другую структуру регионов-доноров», — сказал эксперт News.ru.

Он добавил, что к депрессивными регионам относятся Орловская область, субъекты Северного Кавказа и Сибири. В частности, Алтайский край и Республика Алтай. В случае увеличения числа рабочих мест в них будет другая налоговая динамика и более высокий уровень жизни, заключил Колташов.