Индия в мае полностью прекратила импорт иранской нефти

Индия в мае полностью прекратила импорт сырой нефти из Ирана после отказа США продлить для нее исключения из санкций на поставки энергоносителей из Исламской Республики, сообщил журналистам посол Индии в Соединенных Штатах Харш Вардхан Шрингла.

По словам дипломата, по состоянию на апрель текущего года его страна снизила ежемесячный объем импортируемой из Ирана нефти до 1 миллиона тонн.

"На этом все, больше мы не закупали нефть (у Ирана)", — сказал Шрингла, слова которого приводит агентство PTI.

Он отметил, что в Нью-Дели приняли во внимание озабоченность американской администрации в связи с продолжавшимися до текущего месяца поставками иранской нефти. В то же время, указал дипломат, решение о прекращении ее импорта из Ирана "имело для Индии высокую цену, поскольку страна столкнулась с необходимостью найти для себя альтернативные источники энергии".

Как напоминает агентство, иранская нефть покрывала порядка 10% энергетических потребностей этой южноазиатской страны. В число крупнейших поставщиков "черного золота" в Индию также входят такие страны, как Ирак и Саудовская Аравия.