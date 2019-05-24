Мечты разрушены: Украине предрекли 50 лет бедности

Одной из беднейших стран региона назвал Украину Всемирный банк . При текущих темпах роста экономики Украине понадобится около 50 лет, чтобы по уровню жизни догнать Польшу. Минимальная зарплата в Украине — $150, пенсия — $53. Строить экономику Киеву мешают незавершенные реформы, зависимость от сырьевого экспорта и слабые институты развития.

Всемирный банк обнародовал специальный доклад о реализации потенциала экономического роста Украины.

По оценкам экспертов, страна с точки зрения ВВП на душу населения находится на одном уровне с Молдавией, Арменией и Грузией. А чтобы достичь уровня развития Польши, Киеву понадобится 50 лет.

С точки зрения уровня ВВП на душу населения Украина «остается одной из беднейших стран региона», констатируют во Всемирном банке.

В докладе отмечается, что одним из ключевых препятствий для привлечения инвестиций в украинскую экономику является нарушение принципов свободной конкуренции. А диверсификации экспорта для увеличения в его структуре товаров с высокой добавленной стоимостью препятствует зависимость экономики от экспорта сырья.

Кроме того, по версии экспертов, мешают украинской экономике развиваться «незавершенные реформы»: из-за этого в стране низкая производительность труда, зависимость от импорта, слабые институты развития и проблемы с интеграцией в глобальную экономику.

После кризиса 2014-2015 гг., когда экономика страны сократилась на 16%, экономический рост на Украине восстановился, однако его темпов пока недостаточно, чтобы жители страны могли достичь уровня доходов европейских соседей, констатируют экономисты. По данным Всемирного банка, в 2016–2017 гг. рост ВВП в Украине был на уровне 2,4%, а в 2018 году — 3,3%.

Это выше, чем у России, которая не может пока выйти на темпы роста в 2% в год, однако недостаточно для уровня европейского развития.

«Украине еще предстоит большой объем работы, если она намерена стать страной с высоким уровнем доходов граждан и преодолеть разрыв в доходах населения, который в настоящее время есть между ее населением и гражданами стран с развитой экономикой», — подчеркивают во Всемирном банке.

О том, что Украина переживает не лучшие времена, свидетельствуют и данные украинской службы статистики, показывающие низкий уровень зарплат, высокий уровень бедности и рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Так, минимальная зарплата в стране в долларовом эквиваленте составляет $150 — это самый низкий показатель среди стран Европы. А минимальная пенсия при этом — $53,2.

При этом официальная инфляция в 2018 году, согласно официальной статистике, составила 9,8%. И это минимальное значение с 2014 года. По данным Нацбанка, в 2015 году значение индекса потребительских цен достигало 43,3%.

Еще в 2018 году директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен отмечала, что уровень бедности в стране намного выше, чем пять лет назад.

«Если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сегодня — 25%», — констатировала Кахконен.

Во многом страна выживает за счет экономической помощи международных финансовых организаций. И в первую очередь Международного валютного фонда . Однако в ответ кредиторы требуют повышения цен на газ для населения и сокращения дефицита бюджета, в том числе за счет сокращения соцпрограмм.

По оценке Госстата, в середине прошлого года доля граждан с доходами ниже фактического прожиточного минимума (3233 гривны — $122,7) составила 31,7% населения (12,2 млн человек).

Приблизиться к европейскому уровню в ближайшие годы Киеву вряд ли удастся. По прогнозу Нацбанка, ВВП страны в этом году увеличится только на 2,5%, а в 2020-м — на 2,9%. Всемирный банк чуть оптимистичнее — 2,9% и 3,4% соответственно.

«В 2019 году рост реального ВВП замедлится до 2,5% вследствие охлаждения глобальной экономики, ухудшения ценовой конъюнктуры на мировых сырьевых рынках, сдержанной фискальной политики из-за необходимости погашения значительных объемов государственного долга, а также жесткой монетарной политики, необходимой для возвращения инфляции к цели», — говорится в материалах НБУ.

Ранее депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский подсчитал, что для возвращения экономики страны на уровень 2013 года потребуется минимум 35 лет. При условии, что Киев будет последовательно возвращать свои товары на российский рынок.

«Мы за последние пять лет потеряли экспорта в Россию на порядка 75-80 миллиардов долларов. Наши предприятия, которые были ориентированы на российский рынок и на рынок стран СНГ, просто сейчас стоят», — сказал он.

С 2013 года по 2018 объем торговли Украины с Россией упал более чем в три раза. Украинский экспорт сократился в четыре раза, российский — в три.

В 2017 году ущерб Украины из-за ухода с традиционных рынков, включая российский, оценивался в $15 млрд По оценке Нацбанка, общие убытки от экономического и банковского кризиса, начавшегося в 2014 году, составили 38% ВВП Украины.