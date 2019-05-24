Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.51
$
64.69
72.27
72.43
Прогноз
27.05 – 03.06
$
64.85
72.84
Индексы и котировки Brent
69.25
+0.22 Золото
1284.59
–0.00 РТС
1279.11
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
24.05
1.1204
–0.0030
10.05
1.1234
21.05
10.05
29.04

МВФ ожидает выхода инфляции в России на целевой уровень в 4% в начале 2020 года 

ТАСС + ещё 1 17 часов назад
Фото: РИА Новости
МВФ ожидает выхода инфляции в РФ на целевой уровень в 4% в начале 2020 г., сообщается в материалах фонда.
"В настоящее время денежно-кредитная политика оценивается как умеренно жесткая. Повышение НДС оказало более слабое, чем ожидалось, влияние на инфляцию. Кроме того, инфляционное давление ослабляется некоторым укреплением рубля и стабильностью внутренних цен на топливо. С учетом этих факторов можно прогнозировать достижение целевого показателя инфляции на уровне 4% в начале 2020 г., даже в условиях снижения ключевой ставки Банком России", — отмечается в документе.
ТАСС: последние новости
Во Всемирном банке отметили, что Украина остается одной из беднейших стран Европы Лукашенко предлагает Казахстану активизировать переговоры по поставкам нефти США могут ввести компенсационные пошлины против стран, занижающих стоимость своей валюты
Экономика , Международный валютный фонд , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бразилию поддержали с пенсионной реформой
Соседство с Ротшильдами оценили в миллиард рублей3
Грязную нефть «Дружбы» вернут России реверсом6
Найдена самая дешевая новостройка России4
Стыдно за рубль? Почему запретили табло с курсом4
Видео
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
01:59
Чужая нефть: на кого Минск променял Москву
Экономика Статьи
01:29
Обвал рынков заставил Трампа одуматься
Компании Рынки
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
00:34
Кремлю задали вопрос о реформе ПФР
Экономика
01:16
Озадачила аналитиков: Росстат отозвал статистику
Экономика Рынки
«Больше не пишите»: Лукашенко вывели из себя
Экономика
03:41
Ход конем: Россия переходит на евро
Экономика Статьи
Украина приостановила транзит нефти в ЕС
Экономика
03:02
Кремль высказался о планах Белоруссии по нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение