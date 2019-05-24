МВФ ожидает выхода инфляции в России на целевой уровень в 4% в начале 2020 года

МВФ ожидает выхода инфляции в РФ на целевой уровень в 4% в начале 2020 г., сообщается в материалах фонда. "В настоящее время денежно-кредитная политика оценивается как умеренно жесткая. Повышение НДС оказало более слабое, чем ожидалось, влияние на инфляцию. Кроме того, инфляционное давление ослабляется некоторым укреплением рубля и стабильностью внутренних цен на топливо. С учетом этих факторов можно прогнозировать достижение целевого показателя инфляции на уровне 4% в начале 2020 г., даже в условиях снижения ключевой ставки Банком России", — отмечается в документе.