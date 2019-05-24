«Чтобы закрепить доверие»: МВФ дал совет России

В МВФ заявили, что для закрепления доверия к бюджетному правилу российским властям стоит избегать дальнейших его изменений, особенно после небольшого смягчения в 2018 году.

В рамках бюджетного правила Минфин направляет на закупку валюты «дополнительные» нефтегазовые доходы, полученные от продажи нефти по цене выше 40 долларов за баррель (каждый год базовая цена подлежит индексации на два процента, в 2018-м она составила 40,8 доллара за баррель). Валюту ведомство помещает в ФНБ. Расходование средств ФНБ доступно в двух случаях: снижение цен на нефть ниже базовой и достижение фондом размеров семи процентов от ВВП.

Рекомендации России МВФ дал в рамках заключительного этапа миссии своих сотрудников в стране в 2019 году.

МВФ порекомендовал официальным органам воздержаться от квазибюджетных операций со средствами ФНБ и продолжить инвестировать их в качественные иностранные активы. Таким образом, по мнению фонда, Россия сможет сберечь ресурсы для будущих поколений и «избежать процикличности».

Эксперты МВФ считают, что в 2019 году темпы роста ВВП России сохранятся на уровне 1,4 процента. Государственные инвестиции в нацпроекты и пенсионные изменения повысят потенциальный рост ВВП на 0,1-0,5 процентного пункта.

Ранее вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что без бюджетного правила доллар мог бы стоить 50 рублей. Силуанов отмечал, что российская валюта была бы без правила «крепче», но в то же время стала бы более зависимой от цен на нефть.