Российские банки увеличили прибыль в январе-апреле на 40%

Прибыль российских банков в январе-апреле выросла на 39,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 750 млрд руб., сообщается в банковском обзоре ЦБ РФ

"Прибыль (нетто) банковского сектора за январь-апрель 2019 г. составила 750 млрд руб. (537 млрд руб. в январе-апреле 2018 г.). В банковском секторе сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций: за первые четыре месяца 2019 г. прибыль в размере 819 млрд руб. получили 359 кредитных организаций (77% от количества кредитных организаций, действовавших на 01.05.2019 г.), убыток в размере 69 млрд руб. — 99 кредитных организаций (21%)", — сообщается в обзоре.

Доля убыточных кредитных организаций снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. (30%).

За первые четыре месяца 2019 г. рентабельность активов по банковскому сектору выросла с 1,5 до 1,7%. Резервы на возможные потери (без учета корректировок) увеличились за январь-апрель 2019 г. на 5,2%.

Ощутимое влияние на динамику резервов на возможные потери оказали корректировки: эффект от корректировок по итогам четырех месяцев в целом достиг — 833 млрд руб. (в апреле влияние было положительным).

В целом за четыре месяца 2019 г. корпоративные кредиты выросли на 2,5% (за январь-апрель 2018 г. — на 2,3%). В марте текущего года средневзвешенная процентная ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям на срок свыше 1 года по банковскому сектору заметно выросла: по сравнению с мартом прошлого года с 9,2 до 10,0% годовых.

Розничный кредитный портфель увеличился за январь-апрель на 6,4% (+5,2% за аналогичный период 2018 г.). Cредневзвешенная процентная ставка по рублевым кредитам физическим лицам на срок свыше 1 года в марте 2019 г. составила 13,3% годовых, что на 0,1 п.п. ниже уровня марта прошлого года.

Объем депозитов и средств организаций на счетах за январь-апрель сократился на 1,3%. Примерно такими же темпами этот показатель снижался в первые четыре месяца 2018 г. (-1,2%). Рублевые депозиты и средства организаций на счетах за январь-апрель 2019 г. сократились на 4,9%, а остатки в иностранной валюте в долларовом эквиваленте выросли на 4,9%.