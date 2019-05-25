«Это нереально»: у Киева не получается порвать с Москвой

На Украине заявили о невозможности прекращения сотрудничества с Москвой. Интересно, что это произошло спустя несколько дней после того, как Киев ввел новые санкции в отношении российских товаров. По решению кабмина с 1 августа будет ограничен ввоз в Украину удобрений, сельхозпродукции, транспорта, цемента, фанеры из России. По словам экспертов, от введения очередных ограничений Киев страдает гораздо больше, чем Москва.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского украинском кабмине Андрей Герус в эфире телеканала NewsOne отметил невозможность прекращения экономических отношений с Россией.

«Я думаю, что не может», — заявил он в пятницу в эфире телеканала NewsOne в ответ на соответствующий вопрос.

По его словам, украинские товары продолжают продаваться в Россию, за что страна получает экспортную выручку. Кроме того, ряд товаров импортируется из Российской Федерации.

«Есть некоторые отрасли, особенно энергетика, энергоносители, где действительно большой процент поставок из России и более того, если мы нефтепродукты берем из Белоруссии, из Прибалтики или даже из Польши, все равно эти продукты изготовлены из российской нефти. Мы живем в глобальном мире, и остановить одновременно экономические отношения нереально и невозможно», — признал он.

Напомним, после того, как Крым вошел в состав России в 2014 году и развязался вооруженный конфликт на востоке Украины, отношения двух стран ухудшились. Россия и Украина стали обмениваться бесконечными санкциями в отношении друг друга.

Так, в январе 2015 года Верховная рада признала Россию «страной-агрессором».

После этого кабмин Украины принял постановление «О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации». Первоначально Киев утвердил список из 43 товаров, а затем расширил его еще примерно на 70 позиций.

В апреле-мая этого года страны вновь обменялись новыми санкциями в отношении друг друга. Так, в апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о том, что Россия вводит запрет на поставки нефти и нефтепродуктов на Украину.

Кроме этого, наша страна ограничила экспорт продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки и иных видов товаров на общую сумму в $250 млн Киев согласовал введение новых санкций в отношении российских товаров в середине мая. По решению кабмина с 1 августа будет ограничен ввоз в Украину удобрений, сельхозпродукции, транспорта, цемента, фанеры из России. Также введены специальные пошлины на ряд других товаров. Под ударом практически все, кроме энергоресурсов.

При этом опрошенные «Газетой.Ru» эксперты констатировали, что ограничения, введенные в мае, ударят гораздо больнее по самому Киеву, чем по Москве.

У России основные торговые партнеры — это Китай, Германия, Нидерланды, Турция, а Украина находится лишь во втором десятке в этом списке, поэтому Россия найдет, что сделать с товарами, которые невозможно будет поставлять в Киев. В крайнем случае их можно будет оставить на внутреннем рынке, отмечал, в частности, аналитик «Финам» Алексей Коренев

Украине же придется покупать эти товары дороже у других стран, добавлял он.

При этом, несмотря на то, что Киев согласовал в мае очередные ограничения против Москвы, эксперты тогда же заявили, что Украина будет предпринимать шаги по частичному налаживанию экономического взаимодействия.

В условиях острого бюджетного дефицита и необходимости вести новые переговоры с МВФ и с другими кредиторами более прагматичная новая власть будет заинтересована в поисках любых источников денежных поступлений от реальных взаимных поставок, говорил, в частности, Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК Tele Trade.

«Перед новым президентом Украины будет стоять скорее задача проанализировать все ошибки прежней власти, но при этом не занимать откровенный пророссийский курс. В целом курс на евроинтеграцию будет продолжаться, но главными задачами на первое время все же будет попытка найти диалог с Москвой. Сначала по возвращению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение госграницы, а потом и по другим вопросам», — говорит, в частности, аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Между тем это не первые слова украинских политиков о необходимости восстановить сотрудничество с Россией

За последние пять лет Украина потеряла $75-80 млрд от сокращения торговли с Россией, заявил на днях депутат Верховной рады Вадим Новинский

«Наши предприятия, которые были ориентированы на российский рынок и на рынок стран СНГ, просто сейчас стоят», — отметил он.

Для того, чтобы вернуть экономику хотя бы на уровень 2013 года, Украине понадобятся как минимум 35 лет, причем главным условием для этого является восстановление отношений с Россией, уверен Новинский.