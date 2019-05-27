Страна не выживет: к чему приведет дефолт Украины

Внешний госдолг Украины достиг $9 млрд, но в случае объявление дефолта по долгам и отказ заплатить МВФ курс гривны обрушится и население Украины вряд ли сможет выжить. Придется начинать все с нуля, но «кто выживет с этого нуля?»

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что население Украины вряд ли сможет выжить в случае объявление дефолта. Об этом сообщают РИА «Новости».

По его словам, от дефолта в первую очередь пострадают рядовые граждане Украины.

«Я думаю, что гривна будет за 200 (гривен за доллар — «Газета.Ru»), я думаю, что будет полное обнищание населения, а потом — да, с нуля начнём подниматься. Но кто выживет с этого нуля?» — завил депутат Рабинович.

Он считает, что Украина находится в «безнадежной долговой яме» из-за действий Международного валютного фонда.

По данным минфина Украины, в 2019 году общий объем платежей по государственному долгу составляет 417 млрд грн ($15,6 млрд), в том чиcле $9 млрд — в иностранной валюте.

МВФ требует вернуть эти долги и готов предоставить новые кредиты, но при условии выполнения ряда требований.

Газовая атака МВФ

При этом выполнять условия МВФ Украине сложно. Это приводит к росту бедности в стране. По оценке Госстата, в середине прошлого года доля граждан с доходами ниже фактического прожиточного минимума (3233 гривны — $122,7) составила 31,7% населения (12,2 млн человек).

Приблизиться к европейскому уровню в ближайшие годы Киеву вряд ли удастся. По прогнозу Нацбанка, ВВП страны в этом году увеличится только на 2,5%, а в 2020-м — на 2,9%. Всемирный банк чуть оптимистичнее — 2,9% и 3,4% соответственно.

«В 2019 году рост реального ВВП замедлится до 2,5% вследствие охлаждения глобальной экономики, ухудшения ценовой конъюнктуры на мировых сырьевых рынках, сдержанной фискальной политики из-за необходимости погашения значительных объемов государственного долга, а также жесткой монетарной политики, необходимой для возвращения инфляции к цели», — говорится в материалах НБУ.

Для того, чтобы можно было платить по долгам и в соответствии с соглашением между Украиной и МВФ, правительство взяло на себя обязательства уравнять цены на газ для населения и промышленных предприятий к 1 января 2020 года.

Еще один бесспорный момент в отношениях МВФ и Киева — это попытка оспорить прошедшую в декабре 2016 года национализацию Приватбанка, принадлежащего украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Недавно Окружной административный суд Киева отменил национализацию.

На Украине давно растет недовольство по поводу условий, которые предъявляют к Киеву МВФ и другие западные кредиторы, включая Всемирный банк и Еврокомиссию

В частности, в Киеве считают, что МВФ лишает страну суверенитета в обмен на очередные займы.

Сотрудничество Украины с МВФ загнало страну в долговую яму, заявлял на днях все тот же Рабинович. По его словам, властям Украины необходимо отказаться от него.

Коломойский также призвал нового президента страны Владимира Зеленского отказаться от программы помощи МВФ, или объявить на Украине дефолт по внешнему долгу.

«По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам, как Греция. Это пример для Украины. В противостоянии с кредиторами в 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не стала выплачивать кредит МВФ, пусть даже временно», — заявил он в воскресенье в комментарии для газеты Financial Times.

По его словам, приход к власти Зеленского на президентских выборах вызван тем, что Киев хочет искоренить коррупцию и не проводить реформы, которые требует от страны МВФ Именно такие причины чаще всего называли те, кто голосовал за Зеленского, отметил бизнесмен.

«Если Зеленский будет слушать Запад и не будет делать собственные назначения, то он повторит судьбу Порошенко. У него будет тот же уровень поддержки — 5, 10 или 15% вместо 73», — отметил Коломойский.

При этом США и ЕС следует просто списать внешний долг Украины, считает олигарх. «Это ваша игра, ваша геополитика (Запада). Вас не волнует Украина. Вы хотите навредить России, и Украина — это только предлог», — заявил бизнесмен.

Такое заявление он сделал после того, как на этой неделе в Киев прибыла с рабочим визитом миссия МВФ. Ревизоры фонда прибыли в столицу Украины во вторник, 21 мая.

Значение приезда МВФ для Украины сложно переоценить: Киев ждет решения о выделении очередного транша. Напомним, новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ stand-by была утверждена в середине декабря прошлого года. Ее объем составил около $3,9 млрд, а срок выполнения — 14 месяцев. В рамках нее предполагается последовательное выделение трех траншей Киеву с примерно полугодовым интервалом. Так, около $1,4 млрд уже было направлено Украине, остальные средства в размере примерно двух равных частей планировалось направить в середине и в конце 2019 года. Эксперты утверждали, что сейчас речь могла идти о выделении $1,3 млрд

Эти деньги особенно нужны будут Украине осенью. Очередной пик выплат у Киева по внешним долгам приходится на сентябрь. Тогда нужно отдать более $2 млрд