Орешкин призвал россиян пожертвовать настоящим ради «светлого» будущего

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на Втором Столыпинском форуме призвал пожертвовать настоящим ради "светлого" будущего. В качестве примера для развития Орешкин привел Китай и отметил, что в китайских селах ранее не выплачивали пенсий.

Орешкин отметил, что Китай сумел это сделать.

"Так исторически сложилось, что объем ресурсов, который Китай тратит на пенсии, был очень низкий, это осознанная политика", — заявил Орешкин и добавил, что благодаря этому власти Китая "могут тратить больше денег на ВВП и инвестиционные расходы".

Успех Китая обеспечили всего четыре фактора. Первый и главный — это процесс урбанизации.

"Массовый переток населения из сельской местности в городскую становится стержневым и ключевым фактором экономического роста в Китае. Из года в год десятки миллионов людей переезжают из сельской местности в городскую, повышая производительность труда", — заявил Орешкин.

Второй фактор — "осознанная жертва настоящим ради будущего".

"Если посмотреть на политику Поднебесной, на социальную политику, то мы знаем пенсионное обеспечение. На поддержку населения пенсионного возраста Китай тратил исторически мало. До последнего времени пенсионного обеспечения в сельской местности не было. Это осознанная политика — жертвовать настоящим, чтобы ВВП рос. Поэтому экономический рост, хотя все думают, что это что-то приятное, на самом деле, болезненный процесс. Спортсмены говорят: no pain, no gain. То же самое касается экономики", — отметил министр.

Настоящий экономический рост заключается в том, что ты и твой коллектив тем же составом через год или два должны делать на 10–20% больше.

"А не то, что тебе повысили зарплату или людей стало в два раза больше работать", — заявил Орешкин.

В Китае происходит массовая урбанизация, которую жестко регулируют власти, они же управляют структурой кредитного предложения и спроса в отличие от России, где большая часть кредитования приходится на потребительские кредиты. И это тоже фактор развития.

"Есть плохое для нас сравнение. Если посмотреть прошлый год, у нас больше всего в портфеле банковского кредита выросло потребительское кредитование. 1,5 трлн руб., то есть 1,5% ВВП дополнительного спроса было создано именно потребительским кредитованием", — пояснил Орешкин.

"Те 1,5 трлн руб., которые ушли на рост портфеля кредитов в прошлом году, — это потерянные инвестиции. У нас они могут быть на 1,5% выше, если бы было регулирование в части потребительского кредитования", — заявил министр.

Еще одним фактором китайского успеха Орешкин назвал упор на проектах с возможностью роста добавленной стоимости. Мир инвестирует в искусственный интеллект, а промышленность и производство становятся низкодоходными, пояснил министр.

Китай ежегодно инвестирует в развитие искусственного интеллекта $15 млрд, поскольку вся доходность сосредоточена не в производстве, а в технологиях, отметил Орешкин.