Гройсман заявил, что даже разговоры о дефолте вредят Украине

Подавший в отставку премьер Украины Владимир Гройсман считает, что даже разговоры о дефолте вредны стране.

"Я вообще считаю, что даже разговоры о дефолте не добавляют стабильности и являются достаточно вредными", — сказал Гройсман журналистам, трансляция велась на его странице в Facebook.

Он отметил, что дефолт — это глобальный кризис.

"Я считаю, что для украинцев кризисов уже достаточно и от любых дефолтов, которые влекут за собой очень серьезные последствия, в первую очередь, пострадают украинские рядовые граждане", — добавил премьер.

По его словам, правительство должно добросовестно обслуживать долги государства и заниматься ростом экономики.

"За этот период (три года — Прим. ред.) государственный долг страны снизился с 80% ВВП до 59%", — заявил Гройсман, отметив, нагрузку госдолга необходимо минимизировать.

Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров. Замглавы нацбанка Украины Екатерина Рожкова ранее заявила, что ожидает очередного кредитного транша от МВФ в июне.