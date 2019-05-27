Всемирный банк одобрил Украине кредит на $200 млн

Всемирный банк одобрил Украине кредит на сумму $200 млн для развития агропромышленного комплекса.

Деньги будут потрачены на программу ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство.

"Повышение производительности сельского хозяйства на 30% в течение следующих пяти лет сможет увеличить ВВП на 4,4%", — заявила директор Всемирного банка по Белоруссии, Молдове и Украине Сату Кахконен.

Всемирный банк дает новый кредит в расчете на снятие моратория на продажу землю.

Открытие рынка земли может добавить к росту экономики 1 или 2% — "чем свободнее будет рынок продажи земли, тем выше цена будет на землю", — заявила Кахконен.

По мнению Всемирного банка, Украина остается аграрной страной и развитие производства сельхозпродукции может помочь украинской экономики.

Украина ежегодно экспортирует 42% агропродукции от общего экспорта общей стоимостью $18 млрд

Как сообщали "Вести. Экономика", миссия Международного валютного фонда сразу после прибытия в Киев заявила о сокращении своего графика работы и возвращении в Вашингтон из-за решения Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Миссия фонда прибыла в Киев 21 мая для очередного пересмотра действующей программы и должна была работать в течение двух недель.

"Сегодня или завтра миссия возвращается в Вашингтон. Пересмотра программы не будет. Причина — роспуск парламента", — заявил представитель миссии, которого цитировало агентство "Украинские новости".

Миссия пока не полностью оценила и отставки, и кадровые назначения в администрации нового президента.

В понедельник 20 мая состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. С трибуны рады новый президент объявил о роспуске парламента.

Но только 21 мая — в день прибытия миссии МВФ в Киев — Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначил внеочередные выборы парламента на 21 июля.

Кристин Лагард , управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ), после того как Владимир Зеленский выиграл выборы, провела телефонный разговор с уходящим президентом Украины Петром Порошенко . Лагард поблагодарила Порошенко за совместную работу.

Разговора с Зеленским не было.

В декабре 2018 г. совет директоров МВФ утвердил новую кредитную программу (stand-by) для Украины на $3,9 млрд сроком реализации 14 месяцев. Первый транш в $1,4 млрд Украина получила в декабре 2018 г.

Остальная часть займа будет доступна после изучения полугодовых обзоров исполнения украинской стороной условий программы кредитования. Они касаются бюджетного планирования, денежно-кредитной политики, повышения тарифов на ЖКХ.

В 2014 г. была утверждена четырехлетняя программа МВФ помощи Украине на сумму $17,5 млрд В марте 2015 г. перечислен первый транш в размере $5 млрд, в августе 2015 г. — второй транш в размере $1,7 млрд В 2016-2017 гг. Украина получила по одному траншу в размере $1 млрд каждый.

Затем финансирование было приостановлено: все международные доноры прекратили финансирование Киева более чем на полгода из-за коррупции, срыва обещаний повысить цены на газ для населения.