Глава ЦБ не исключила снижения ключевой ставки

«Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим прогнозом, то мы считаем возможным понижение ключевой ставки уже во II-III квартале этого года», — заявила глава ЦБ.

По её словам, российская экономика прошла пик инфляции в марте, когда показатель вырос до 5,3%. Председатель Банка России отметила, что на сегодня инфляция замедлилась до 5,1% в годовом выражении, а инфляционный пик оказался не столь продолжительным, каким мог бы быть.