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Глава ЦБ не исключила снижения ключевой ставки 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не исключила снижения ключевой ставки. Об этом она заявила в ходе собрания с депутатами фракции «Единой России» в Госдуме.
«Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим прогнозом, то мы считаем возможным понижение ключевой ставки уже во II-III квартале этого года», — заявила глава ЦБ.
По её словам, российская экономика прошла пик инфляции в марте, когда показатель вырос до 5,3%. Председатель Банка России отметила, что на сегодня инфляция замедлилась до 5,1% в годовом выражении, а инфляционный пик оказался не столь продолжительным, каким мог бы быть.
Росстат намерен обновить систему расчёта инфляции. Планируется отказаться от фиксации цен вручную и получать данные напрямую от ретейлеров, писал ранее News.ru.
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Экономика , Эльвира Набиуллина , Росстат , Единая Россия , Госдума , Центральный банк России
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