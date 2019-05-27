Путин назвал необходимым бороться с «несуразными» проверками бизнеса

С «несуразными» проверками бизнеса необходимо бороться, заявил президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей Борисом Титовым . Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Конечно, многие вещи, о которых Вы сейчас сказали, несуразность или перетекание административной нагрузки из одного вида в другой, недопустимы, с этим нужно бороться, так же как, Вы сейчас сказали, с избыточным либо неточным контролем на дорогах. Нельзя допустить, чтобы люди страдали, чтобы конкретные предприятия от этого страдали», — заявил Путин.

В ходе встречи Титов представил доклад о положении дел с правами человека в области предпринимательской деятельности, а также «Реестр проблем российского бизнеса».