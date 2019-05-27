Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.43
$
64.63
72.15
72.35
Прогноз
27.05 – 03.06
$
64.85
72.84
Индексы и котировки Brent
69.16
–0.01 Золото
1285.33
–0.02 РТС
1284.06
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
27.05
1.1198
–0.0024
13.05
1.1222
23.05
13.05
01.05

В Кремле отреагировали на заявления о дефолте на Украине 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал идею украинского олигарха Игоря Коломойского объявить дефолт по внешним долгам Украины. Об этом сообщает сайт iz.ru.
Песков заявил, что это не российское дело комментировать предложения Коломойского.
"Это внутриукраинская дискуссия", — добавил Песков.
Ранее сообщалось, что Коломойский потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт. Коломойский отметил, что если Зеленский не пересмотрит свои отношения с МВФ, то "закончит как бывший лидер страны Петр Порошенко".
Газета.Ru: последние новости
В Раде предрекли вымирание в случае дефолта Гройсман увидел страдания украинцев при объявлении дефолта Лавров предложил Зеленскому начать переговоры "по-христиански"
Экономика , Дмитрий Песков , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Международный валютный фонд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новак прокомментировал угрозы США «Северному потоку-2»
В России отменили роуминг3
Биткоин обновил годовой рекорд
Рынку жилья пообещали болезненный год
Российским чиновникам захотели доплатить3
Видео
02:45
Удар под дых. США вводят новые правила для курсов валют
Рынки Экономика
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
03:13
Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов
Экономика
01:21
Последствия новой холодной войны: что ждет рубль
Рынки Статьи
04:26
Россиянам указали на новый источник дохода
Личный счет
01:59
Чужая нефть: на кого Минск променял Москву
Экономика Статьи
01:29
Обвал рынков заставил Трампа одуматься
Компании Рынки
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
05:24
Россиян предупредили о сносах многоэтажек
Недвижимость
00:34
Кремлю задали вопрос о реформе ПФР
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение