В Кремле отреагировали на заявления о дефолте на Украине

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал идею украинского олигарха Игоря Коломойского объявить дефолт по внешним долгам Украины. Об этом сообщает сайт iz.ru. Песков заявил, что это не российское дело комментировать предложения Коломойского. "Это внутриукраинская дискуссия", — добавил Песков. Ранее сообщалось, что Коломойский потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт. Коломойский отметил, что если Зеленский не пересмотрит свои отношения с МВФ , то "закончит как бывший лидер страны Петр Порошенко ".