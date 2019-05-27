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Титов отметил рост штрафов для бизнеса в России 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Суммы уплаченных бизнесом штрафов в России растут, несмотря на снижение числа проверок, рассказал уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Первое, хотел бы сказать, что число проверок снизилось, причём значительно снизилось, на 41 процент. Но есть и другая сторона медали. К сожалению, при том, что число проверок снизилось, растут штрафы, то есть их количество", — заявил Титов. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
Таким образом, по его словам, финансовая нагрузка на бизнес возрастает, несмотря на усилия властей по сокращению административной нагрузки на предпринимателей.
"В общем, пока такое отношение: большинство предпринимателей в целом заявило, они считают, что административная нагрузка на них возросла, даже не снизилась, а возросла", — подчеркнул он.
Титов также отметил, что сами предприниматели в числе основных проблем для ведения бизнеса в России называют уголовное преследование.
"Здесь у нас, к сожалению, статистика не очень хорошая: пока больше 80% заявляют, что не считают ведение бизнеса у нас в стране делом безопасным. К сожалению, это количество пока только увеличилось", — сказал бизнес-омбудсмен.
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Экономика , Борис Титов , Владимир Путин
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