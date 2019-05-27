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«Нафтогаз» снижает цены на газ 

Газета.Ru + ещё 1 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Украинский "Нафтогаз" снизит цены на газ для промышленных потребителей, заявил в фейсбуке глава компании Андрей Коболев.
Снижение произойдет в июне, оно составит почти 8% в связи с тем, что газ на международном рынке дешевеет. Об этом сообщил
Цена для коммерческих потребителей формирует цену газа для населения, которая действует в следующем месяце, отметил Коболев.
По его словам, в июле "Нафтогаз" будет отпускать газ для нужд населения почти на 8% дешевле — 5803 грн за 1 тыс. куб. м.
Ранее сообщалось, что украинцам повысят цены на газ после обещаний о снижении.
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