В Чехию возобновили поставки российской нефти по «Дружбе»

Возобновились поставки кондиционной российской нефти на НПЗ польского топливного концерна Orlen на западе Чехии, говорится в сообщении компании.

"На принадлежащий Orlen НПЗ в Литвинове (Чехия) возобновили поставки нефти хорошего качества по трубопроводу "Дружба", — говорится в сообщении.

Отмечается, что перебой поставок российского сырья с 26 апреля "не повлиял на объем переработки нефти".

Проблема с качеством нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба" возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Поставки через нее идут как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом через ее территорию. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно.

Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу.