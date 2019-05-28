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В Чехию возобновили поставки российской нефти по «Дружбе» 

РИА Новости + ещё 5 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Возобновились поставки кондиционной российской нефти на НПЗ польского топливного концерна Orlen на западе Чехии, говорится в сообщении компании.
"На принадлежащий Orlen НПЗ в Литвинове (Чехия) возобновили поставки нефти хорошего качества по трубопроводу "Дружба", — говорится в сообщении.
Отмечается, что перебой поставок российского сырья с 26 апреля "не повлиял на объем переработки нефти".
Проблема с качеством нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба" возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Поставки через нее идут как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом через ее территорию. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно.
Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу.
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