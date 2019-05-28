Кудрин не видит перспектив российской экономики

Российская экономика по итогам 2019 года не сможет вырасти выше 1%, уверен глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин . В интервью ТАСС он напомнил, что еще в конце прошлого года при утверждении бюджета давал такой же прогноз, хотя официальная цель была (и остается) 1,3%. И пока чиновник не видит оснований пересматривать свои оценки. Рост будет, но ниже 1%, подчеркнул Кудрин.

По предварительной оценке Росстата , в первом квартале текущего года ВВП России прибавил 0,5% в годовом выражении. Чуть более оптимистичны расчеты Минэкономразвития РФ — повышение на 0,8%. Министерство не ожидает рецессии в экономике РФ во второй половине года, отметил его руководитель Максим Орешкин

Виноват НДС

Главным фактором торможения экономического роста стало повышение НДС с 18 до 20% с начала года, что привело к еще большему снижению покупательной способности населения, считают эксперты. К тому же и показатели промышленного производства далеки от идела. Так что мнение Кудрина большинство аналитиков разделяет, но ничего особо страшного в этом не видят и считают, что об угрозе рецессии говорить преждевременно.

«Если мировая экономика продолжит расти, то российская экономика из этого существенного замедления темпов роста выйдет, возможно, уже в следующем году», — прогнозирует эксперт БКС Иван Копейкин.

Другой вопрос, что и мировая экономика может чувствовать себя относительно слабо в ближайшие годы. Завершается кредитный цикл, период крайне низких процентных ставок, наверное, все-таки будет заканчиваться, и здесь есть определенные риски для роста глобального ВВП, отмечает эксперт. Торговые войны тоже не добавляют оптимизма.

Что же касается российской экономики, безусловно, многое зависит от политических факторов. Если США введут новые серьезные санкции и к ним присоединится Европа, важный торговый партнер России, не исключена даже рецессия. Но пока такой сценарий выглядит маловероятно.

Помимо внешних факторов на темпы роста ВВП влияют процентные ставки (ключевая ЦБ и кредитные), от которых зависит покупательная способность и спрос. Также важны инвестиции, в первую очередь, со стороны нерезидентов. Если будет повышаться инвестиционная привлекательность страны, это может дать серьезный толчок вверх для экономики. В последнее время иностранцы снова проявляют интерес к российским активам — акциям и ОФЗ.

В целом Россия для иностранного капитала привлекательна, потому что долговая нагрузка страны крайне низкая и возможностей на самом деле достаточно много, считает Копейкин. Единственной сильной преградой остаются политические моменты и вопросы защиты частной собственности. Иностранцев всегда отпугивает мысль, что они приобретут какую-нибудь долю в бизнесе, а потом его может и не стать в одночасье.

«А так потенциал на самом деле достаточно большой, если, конечно, Россию не будут прижимать дальше в плане санкций и ухудшения отношений с миром», — говорит эксперт.

Смешная разница

Динамика российского ВВП очень сильно зависит от разовых фактов, к числу которых относится как раз повышение НДС, которое привело к инфляционному шоку, поясняет аналитик АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Другой такой фактор — сальдо торгового баланса. Например, если из-за ослабления рубля страна станет меньше импортировать каких-то товаров, а экспортировать больше, потому что возрастет спрос на подешевевшие в результате курсовой разницы российские товары, это добавит несколько процентных пунктов к росту ВВП. Как раз такой эффект наблюдался в прошлом году.

При такой волатильности предсказать с высокой вероятностью темпы роста ВВП с точностью до десятых долей процента просто нереально. Так что один процентный пункт — это нормальная погрешность в оценке динамики российской экономики.

«По всей видимости, Кудрин оценивает ВВП, исходя из потенциальных темпов роста, без учета влияния разовых факторов. Здесь, конечно, потенциала немного, и оценка темпов роста примерно в 1% год к году вполне реалистична. Я думаю, это даже базовый сценарий», — говорит аналитик.

При этом он призывает не заострять внимание на спорах вокруг разницы в 0,3% в оценках потенциального роста. Случайные события могут привести к куда более сильным колебаниям. Гораздо важнее для российской экономики реформы бюрократических институтов, чтобы не утекал капитал, чтобы его инвестировали в России, и реформа судебной системы, чтобы риски для инвесторов снижались, чтобы была защита частной собственности.

Теоретически в будущем году Россия может вернуться к более ощутимому росту, допускает Нигматуллин. НДС повышали не просто так, напоминает он, это делали, в том числе, чтобы найти деньги для нацпроектов. Но их реализация занимает очень долгий период времени — проектирование, строительство. Поэтому в любом случае ожидать эффекта уже в этом году вряд ли стоит.

Есть и «подводные камни», например, коррупционные риски. Так что и сам по себе положительный эффект вовсе не гарантирован. Что дадут национальные проекты на самом деле, пока сказать никто не может, потому что неизвестно, что они собой представляют, насколько эффективно будет сделаны, когда и кем.

Вместе с тем, эксперт полагает, что риск рецессии в России сейчас гораздо меньше, чем пять лет назад, до того момента, как страна перешла к плавающему валютному курсу.