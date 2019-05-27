В «холодной войне технологий» победит Samsung. ИноСМИ оценили последствия войны США с Huawei

Глава Huawei не поддержит запрет продукции Apple на территории КНР в ответ на санкции США против китайской компании. Если Пекин все же пойдет на это, то Apple может потерять треть прибыли. А пользователям по всему миру придется сделать нелегкий выбор в пользу либо США, либо Китая. Единственным, кто выиграет от «патриотических войн» Трампа , может стать южнокорейский гигант Samsung.

В интервью Bloomberg глава Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что выступает против запрета «яблочной» продукции на территории Китая. Он назвал компанию Стива Джобса «учителем» и заявил, что не поддержит бойкот Apple, если он произойдет.

Впрочем, официально в КНР пока не объявляли о каких-либо мерах против американской компании. Но неофициально в Китае уже вовсю идет движение против США и Apple. В крупнейшей соцсети Weibo распространяются сообщения с призывом не покупать все американское, в том числе и iPhone. Тем не менее аналитики считают, что Китай может запретить их — это нанесло бы ощутимый удар по гиганту из Купертино.

Huawei's founder and CEO says "even if the U. S. wants to buy our products in the future, I may not sell to them. There's no need for a negotiation [with Trump]. " https://t.co/DkxhO2e9QH pic.twitter.com/8wRqw7ZyoE— Bloomberg (@business) 27 мая 2019 г.

«Угроза от Huawei уже здесь», — пугает заголовком американское издание The Hill. У автора, кажется, нет сомнений в правильности действий Дональда Трампа, пожелавшего избавить США от китайской компании и ее продуктов. США обвиняют Huawei в шпионаже с помощью своих устройств — именно поэтому она оказалась в черном списке Минюста . Правда, президент США, по мнению автора, спохватился слишком поздно.

«Указ Трампа не учитывает одну важную деталь: американские телекоммуникационные сети уже состоят из оборудования Huawei. Китайских деталей очень много. Американской комиссии по коммуникациям предстоит найти это оборудование и исправить все проблемы с безопасностью, найдя замену для пострадавших операторов», — говорится в статье.

«Победитель войны против Huawei — это Samsung» — с таким заголовком публикует статью американский электронный журнал ZDNet. Изоляции Huawei на рынке ПО, «железа» и интеллектуальной собственности достаточно, чтобы «утопить» сразу несколько компаний, отмечает автор статьи.

Увидеть одного из своих крупнейших врагов изолированным от всего мира и мировых продуктов стало бы музыкой для ушей южнокорейского гиганта.

Но если Samsung и может выиграть от вражды США и Китая, то о пользователях этого точно сказать нельзя. Политику Трампа в отношении Китая и запрет на Huawei многие называют провальными. Одна из статей Wall Street Journal называется: «Как США ошиблись с Huawei». По мнению автора, вместо запрета продукции США следовало ввести жесткие правила и условия доступа китайской компании на американские рынки.

«Проблема — не Huawei, проблема — Китай!» — говорится в статье. Автор не может удержаться от того, чтобы поставить власти России в один ряд с Ираном и Северной Кореей. Якобы это они причастны к слежке за США. Правда, тут же указано, что Вашингтон поступает точно так же.

«Не надо обманывать себя: Американские ЦРУ и АНБ тоже постоянно ищут уязвимости для своих целей», — говорится в статье.

Американский Bloomberg даже придумал специальный термин для происходящего: «холодная война технологий».

Холодная война технологий заставит мир сделать выбор. Команда Китая или команда США? Не думайте, что это будет просто

Самой большой катастрофой для Huawei станет потеря операционной системы Android, указывает портал CNet пишущий о новостях технологий. Уже существующие смартфоны продолжат пользоваться этой ОС и ее услугами. А вот будущие Huawei на Android выйдут без Google Play и приложений, которые в нем продаются.

«Мы ожидаем, что торговые войны приведут к упадку экспорта смартфонов на 5%», — цитирует издание аналитика Бена Вуда.

Он считает, что пользователи по всему миру потеряют от торговой войны.

Huawei выживет и без Android, но она уже не будет привлекательна

«Великие патриотические войны» Дональда Трампа, как их называет The New York Times, скажутся на американских пользователях. Сам глава Белого дома в своей речи признавал, что «американцам придется немного заплатить, но оно того стоит». Патриотизм требует жертв, указывает издание, объясняя логику президента-бизнесмена.