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Китай пошел в атаку на спекулянтов 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти Китая призвали спекулянтов не играть на понижение курса юаня, пишет Bloomberg. В противном случае те могут понести убытки.
С соответствующим заявлением выступил глава Народного банка Китая Го Шуцинь. По его словам, играющие против юаня спекулянты «неизбежно пострадают от огромных потерь».
Речь Шуциня была посвящена продолжающейся торговой войне между Китаем и США. Из-за нее трейдеры и банки в последние недели придерживались медвежьего тренда — продавали юань в расчете купить его обратно по более низкому курсу.
В мае юань ослабел по отношению к доллару на 2,6 процента, подойдя вплотную к курсу семь юаней за доллар. Опрошенные агентством экономисты отмечают, что, несмотря на широко используемую Пекином тактику по намеренному ослаблению своей валюты в угоду экспортерам, властям Китая нужен стабильный юань для экономического роста.
Также аналитики указывают, что у китайских властей есть достаточно инструментов для поддержки своей валюты: от операций на открытом рынке по покупке юаня на золотовалютные резервы до повышения ставок или обязательных резервных требований для банков.
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Экономика , Bloomberg
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