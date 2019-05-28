Депутат Рады рассказал о требовании МВФ к Украине покупать дорогой газ

Киев закупает в Европе газ по цене в два раза больше его реальной стоимости, заявил депутат Виктор Бондарь на заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной рады Украины

Бондарь заявил, что стоимость газа в Европе снизилась, однако Украина вынуждена покупать его по цене в два раза больше из-за требования Международного валютного фонда (МВФ), передает РИА «Новости» со ссылкой на NewsOne.

Он напомнил, что в Киеве уже восемь месяцев говорят о снижении тарифов.

«Нам все рассказывали — (глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей) Коболев, правительство — что это невозможно, как это сложно, что цена на газ формируется на европейских хабах, и мы вынуждены покупать газ по 300-320 долларов за тысячу кубов, что это — требование МВФ», — сказал депутат.

При этом цена в Европе уже опустилась до 200 долларов, однако Украина до сих пор не может закупать голубое топливо по этой цене из-за старых контрактов, заключенных «Нафтогазом».

«Цена на газ на европейском хабе TTF в Нидерландах опустилась до 160 долларов за тысячу кубов, это практически в два раза дешевле, чем покупает сегодня Украина по тем контрактам, которые подписал «Нафтогаз». На британском хабе NBP газ продают уже по 140 долларов за тысячу кубов. И эта тенденция будет продолжаться», — добавил он.

Напомним, Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища голубое топливо, закупленное по реверсу в Европе.

При этом с 2014 года Киев в рамках сотрудничества с МВФ неоднократно повышал цену на газ для граждан. Например, в 2013 году тысяча кубометров газа стоила для населения 725 гривен, а в 2016-м — почти 7 тыс. гривен. С ноября 2018 года цена выросла еще на 23,5%. Все это неизбежно влечет за собой рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

В 2020 году закончится 10-летний договор России и Украины на транзит газа через украинскую территорию. В «Нафтогазе» говорили, что на трехсторонних переговорах Газпрому предложат забронировать мощности для транзита в среднем 60 млрд кубометров газа в год на срок примерно 10 лет.

16 мая глава Коболев заявил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа через Украину, даже если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено.

20 мая сообщалось, что Брюссель призвал Киев срочно возобновить переговоры с Россией по газу.