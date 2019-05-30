Россиян утопят в наличности

Амбициозные планы властей по развитию российской экономики приведут к дальнейшему росту количества наличных денег в обращении, заявил директор департамента наличного денежного обращения ЦБ РФ Александр Лахтиков на отраслевом совещании. При этом он отметил, что монетизация экономики (отношение денежной массы к объему ВВП) сейчас составляет 20%.

«Говорят, что это очень много», — подчеркнул чиновник.

Но даже при небольшом увеличении монетизации, ЦБ предвидит рост наличных денег, добавил он. По словам представителя Банка России, этот тренд объясняется такими факторами как рост экономики (в 2018 году, согласно официальной статистике, на 2,3%), увеличение денежных доходов населения, развитие потребительского рынка, формирование населением накоплений в наличных деньгах, отсутствие тарифов ЦБ на кассовое обслуживание клиентов.

По данным ЦБ, объем наличных денег в обращении в РФ на 1 января 2019 года составил 10,3 трлн рублей (в начале прошлого года было 9,5 трлн рублей). При этом доля наличных розничных платежей ощутимо снижается — с 62% в 2017 году до 44,4% в 2018-м. Регулятор прогнозирует, что к концу этого года по безналу россияне будут оплачивать 64−65% покупок, а к 2028 году — около 80%.

Потребности бизнеса

Нет никаких противоречий в том, что в России растет объем наличных денег и одновременно доля безналичных розничных платежей, отмечает руководитель департамента образования Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов. Наличные деньги, которые имеет право выпускать только ЦБ страны, лежат в основе всей денежной массы в стране, поясняет он. Кроме ЦБ, создавать деньги могут и коммерческие банки, но только в безналичной форме, и отталкиваясь от того количества наличных, которые есть.

«Это конечно большое упрощение, но суть в том, что если коммерческие банки проводят активную кредитную политику, как в последние несколько лет в России, то тем самым они создают безналичные деньги, для которых нужны наличные», — добавляет эксперт.

Не стоит забывать и про отечественный бизнес, продолжает он. Предпринимателей так замучили блокировками расчетных счетов, что они вынуждены активно переходить на наличный расчет. Так что рост наличной денежной массы сопряжен, скорее, не с розничными расчетами граждан, а с потребностью в наличке российского бизнеса и экономики в целом, предполагает аналитик.

Не видит он противоречий и в тех факторах, которые представитель ЦБ назвал в качестве причин роста налички. В номинальном выражении доходы граждан и правда растут, напоминает эксперт. Да и с развитием потребительского рынка тоже можно согласиться, если иметь в виду потребительское кредитование.

«Рост денежной массы не означает реальное увеличение покупательской способности, но денег стало больше, поэтому заявления со стороны ЦБ РФ соответствую действительности. При этом реальные доходы населения продолжают снижаться уже пятый год подряд», — констатирует ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Кровь для экономики

В первую очередь рост наличности зависит от монетизации экономики, а не от того, каким способом в большей мере расплачиваются люди, поддерживает коллег генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин . И прогнозируемое увеличение наличных денег в обращении не говорит о намерении Центробанка «включать печатный станок», считает эксперт.

«В таком случае, и без того высокая инфляция, может увеличиться в несколько раз, что может повлечь за собой любые негативные последствия для всей экономической системы, в том числе и кризис», — предупреждает он.

При разумной монетарной политике дополнительная эмиссия денег может быть даже позитивным моментом, полагает Удилов. Денежная масса в экономике — то же самое, что кровь в организме, рассуждает он. Если экономический организм активно растет, то соответственно растет и финансовая система, которой для поддержания оптимального давления необходим прирост денег.

«Если правительство России не отказалось от амбициозных целей по экономическому росту, очевидно, что денежная масса будет увеличиваться», — говорит аналитик.

Результатом роста экономики является необходимость добавлять в неё денежные знаки, в том числе в наличном виде, соглашается заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин. По его словам, несмотря на рост популярности безналичных расчётов у рядовых россиян, представители бизнеса и граждане с консервативными взглядами ещё предпочитают использовать в расчётах наличные средства. Также неоднократно обсуждался вопрос о том, что миллиарды рублей наличными деньгами находится в копилках у населения.

А вот банковский сектор максимально заинтересован в привлечении населения к безналичным тратам, уверен аналитик ООО «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков. Отсюда проистекают различные предложения в виде кэшбэка, начисления процента на остаток по счету и т. д.

«Хотя, если посмотреть на причины такой активности банков, а они заключаются во внешних рисках для сектора и, соответственно, опасениях населения в стабильности баков и сохранности средств, то именно эти причины и могут стать поводом для увеличения доли наличных денег. И, здесь вопрос не в активности ЦБ по отношению к увеличению доли наличных платежей, а в том, что население интуитивно будет возвращаться к такому способу оплаты при ухудшении информационного фона в вопросе санкций», — прогнозирует эксперт.

Денег больше — инфляция выше?

Закономерно возникает вопрос: как потенциальное включение печатного станка может отразиться на инфляции. Большинство экспертов угрозы серьезного роста цен пока не видят.

Корреляции между темпом роста цен и денежной массы зависит, прежде всего, от качества управления и целей для которых создаются новые деньги, рассказывает Удилов. Если иметь в виду инвестиции, призванные повысить эффективность в экономике, то это может привести и к снижению цен. Если же напечатанные деньги просто идут в потребительский сектор, без качественных улучшений в экономике, скорее всего, это действительно приведет к инфляционному скачку.

По мнению Люшина, увеличение монетизации экономики не приведёт к увеличению темпов роста инфляции. Это больше похоже на технический шаг, чтобы обеспечить цифры на счетах банков физическим обличием.

Именно рост инфляции провоцирует увеличение денежной массы, а не наоборот, добавляет Капустянский. За последние два года в России наблюдался взлет инфляции на фоне повышения НДС с 18% до 20%, роста цен на услуги ЖКХ, топливо и т. д., напоминает он. В этой связи номинальный ВВП резко вырос и соответственно увеличился объем денег обращении, в том числе наличных.

«Обычно денежная база растет одновременно с ВВП, чтобы не было дефицита ликвидности. Самый сильный рост денежной массы в 12,6% пришелся на сентябрь в прошлом году, при этом наличные деньги выросли на 2,7%. Для сравнения в апреле текущего года рост денежной массы составил 8,9%, а рост наличных денег 1,3%", — отмечает эксперт.

Но реального роста ВВП в стране нет, подхватывает тему руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов. И те объяснения, на которые ссылаются в своих аргументах и комментариях представители центрального банка, пока не терпят критики, считает он. На самом деле все объясняется необходимостью выполнять майские указы президента при отсутствии ощутимого экономического роста. Вот и возникла идея пойти путём роста наличных денег.