Bloomberg подсчитал мировую «цену» торговой войны Трампа

Экономисты агентства Bloomberg Дэн Хансон и Том Орлик спрогнозировали несколько основных сценариев, по которым будет развиваться эскалация торговой войны между США и Китаем.

По их подсчетам, если пошлины будут расширены и охватят весь американо-китайский рынок, объем мирового ВВП в 2021 году может упасть на $600 млрд

В случае если торговой войны не будет, через два года экономики США и Китая все равно ожидает замедление на 0,2% и 0,5% соответственно. Замедлится и рост мирового производства, предупреждают экономисты.

В мае США повысили пошлины на китайский экспорт до 25% (до $250 млрд). Ответные меры были быстрыми: Китай повысил пошлины на часть американских товаров в диапазоне от 5% до 25%.