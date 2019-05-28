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Bloomberg подсчитал мировую «цену» торговой войны Трампа 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Экономисты агентства Bloomberg Дэн Хансон и Том Орлик спрогнозировали несколько основных сценариев, по которым будет развиваться эскалация торговой войны между США и Китаем.
По их подсчетам, если пошлины будут расширены и охватят весь американо-китайский рынок, объем мирового ВВП в 2021 году может упасть на $600 млрд
В случае если торговой войны не будет, через два года экономики США и Китая все равно ожидает замедление на 0,2% и 0,5% соответственно. Замедлится и рост мирового производства, предупреждают экономисты.
В мае США повысили пошлины на китайский экспорт до 25% (до $250 млрд). Ответные меры были быстрыми: Китай повысил пошлины на часть американских товаров в диапазоне от 5% до 25%.
В июне на саммите G20 президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин планируют встретиться.
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Экономика , Том Орлик , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , Bloomberg
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