Опрос ФСО: вести бизнес в России небезопасно

Вчера бизнес-омбудсмен Борис Титов встретился с президентом Владимиром Путиным и рассказал тому о «другой стороне медали» почти двукратного снижения числа проверок бизнеса — выросло количество штрафов и, соответственно, финансовая нагрузка на предпринимателей.

Приложением к докладу Титова стали результаты опроса ФСО бизнесменов, подвергшихся уголовному преследованию, а также юристов, прокуроров и правозащитников.

Так, 69,2% всех опрошенных считают ведение бизнеса в России небезопасным. 84,4% предпринимателей не считают себя защищенными от необоснованного уголовного преследования.

66,7% экспертов не доверяют правоохранительным органам, 55% — судебной системе. 37,7% считают, что уровень коррупции в России не изменился за последний год, 20,8% — что существенно вырос.

Лишь 2,1% бизнесменов признали, что уголовное дело против них было возбуждено за действительное нарушение закона. 41% считают, что это произошло из-за конфликта с другим предпринимателем, который привлек правоохранительные органы, а 36,7% — что из-за личного интереса самих правоохранителей.