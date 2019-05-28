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Опрос ФСО: вести бизнес в России небезопасно 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Вести бизнес в России небезопасно — нет защиты от необоснованного уголовного преследования, доверия правоохранительным органам и судебной системе. Об этом, как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, свидетельствуют результаты экспертного опроса Федеральной службы охраны.
Вчера бизнес-омбудсмен Борис Титов встретился с президентом Владимиром Путиным и рассказал тому о «другой стороне медали» почти двукратного снижения числа проверок бизнеса — выросло количество штрафов и, соответственно, финансовая нагрузка на предпринимателей.
Приложением к докладу Титова стали результаты опроса ФСО бизнесменов, подвергшихся уголовному преследованию, а также юристов, прокуроров и правозащитников.
Так, 69,2% всех опрошенных считают ведение бизнеса в России небезопасным. 84,4% предпринимателей не считают себя защищенными от необоснованного уголовного преследования.
66,7% экспертов не доверяют правоохранительным органам, 55% — судебной системе. 37,7% считают, что уровень коррупции в России не изменился за последний год, 20,8% — что существенно вырос.
Лишь 2,1% бизнесменов признали, что уголовное дело против них было возбуждено за действительное нарушение закона. 41% считают, что это произошло из-за конфликта с другим предпринимателем, который привлек правоохранительные органы, а 36,7% — что из-за личного интереса самих правоохранителей.
Комментарии
Экономика , Григорий Березкин , Борис Титов , Владимир Путин , МВД , Федеральная служба охраны , РБК
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