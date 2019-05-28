Появились новые купюры евро

В странах еврозоны запущены в обращение обновленные банкноты достоинством в €100 и €200, сообщил Европейский центральный банк (ЕЦБ).

На новых банкнотах в виде водяного знака на голографической вертикальной полосе изображена героиня древнегреческой мифологии Европа. В нижнем левом углу в зависимости от номинала расположены числа 100 и 200, которые меняют цвет с синего на темно-зеленый. Банкноты нового дизайна также отличают рельефные, четко осязаемые линии по обеим сторонам купюры.

What’s new? They are smaller and they have new security features such as the «satellite hologram» — when you tilt the banknote you see tiny € symbols moving around the number! Get to know their new design and features in 3D here https://t.co/4vQJK7BH2p pic.twitter.com/qndTCH1G9z— European Central Bank (@ecb) 28 мая 2019 г.

В ЕЦБ отметили, что новые элементы позволят повысить защищенность купюр от подделок.

Всего планируется напечатать 3 млрд купюр нового образца. Старые банкноты остаются действительными, но постепенно будут изыматься из обращения.