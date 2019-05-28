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Появились новые купюры евро 

Рамблер + ещё 1 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
В странах еврозоны запущены в обращение обновленные банкноты достоинством в €100 и €200, сообщил Европейский центральный банк (ЕЦБ).
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
На новых банкнотах в виде водяного знака на голографической вертикальной полосе изображена героиня древнегреческой мифологии Европа. В нижнем левом углу в зависимости от номинала расположены числа 100 и 200, которые меняют цвет с синего на темно-зеленый. Банкноты нового дизайна также отличают рельефные, четко осязаемые линии по обеим сторонам купюры.
В ЕЦБ отметили, что новые элементы позволят повысить защищенность купюр от подделок.
Всего планируется напечатать 3 млрд купюр нового образца. Старые банкноты остаются действительными, но постепенно будут изыматься из обращения.
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