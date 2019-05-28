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В странах еврозоны ввели в обращение новые купюры 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Новые купюры в 100 и 200 евро вводятся в обращение в странах еврозоны, сообщил Европейский центробанк.
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Обновленные банкноты сохранили прежнюю цветовую гамму, но немного изменился их дизайн. Они стали уже: теперь их ширина такая же, как у купюры в 50 евро. Благодаря этому новые купюры будут легче помещаться в кошельках, а банкоматы будут быстрее их обрабатывать, передает Deutsche Welle.
Обновленные купюры также снабжены дополнительными элементами защиты. На них нанесены невидимые глазу защитные знаки, которые может считать только машина. Кроме того, они содержат новый элемент — голограмму, которая меняется при поворачивании купюры. Эти банкноты завершают обновление второй серии европейской валюты, новые купюры в 5, 10, 20 и 50 евро уже вышли в обращение.
Старые банкноты будут также использоваться до их естественного вывода из обращения. Обновленная купюра в 500 евро выпускаться не будет, в конце 2018 года старую версию перестали выпускать в обращение, чтобы затруднить финансирование терроризма и нелегальной трудовой деятельности.
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