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Глава ЦБ предложила ввести уголовную ответственность за нелегальные МФО 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила ввести уголовное наказание за создание нелегальных микрофинансовых организаций. Об этом она сообщила на собрании фракции «Единая Россия» в Госдуме.
«Это нелегальная деятельность. И здесь нужно, на наш взгляд, вводить и уголовную ответственность, потому что её нет… Мы надеемся, что вы поддержите… Нелегальные микрофинансовые организации и нелегальные кредиторы это, конечно, должна быть уголовная ответственность. И первым надо быстро блокировать сайты…», — сказала Набиуллина.
Она отметила, что интернет является основным способом привлечения клиентов в нелегальные МФО. Поэтому скорость блокировки сайтов выступает ключевым моментом.
Глава ЦБ добавила, что число выявленных нелегальных кредиторов в России увеличилось в 2018 году на 70% и составило около 2300.
Ранее Набиуллина в ходе совместного заседания комитета Госдумы по финансовому рынку и комитета Госдумы по бюджету и налогам заявила, что запрещать деятельность всех микрофинансовых организаций (МФО) нельзя, потому что в случае такого запрета люди попадут в руки нелегальных кредиторов. Она напомнила, что президент России Владимир Путин в своем послании поставил задачу навести порядок на этом рынке.
С идеей запретить деятельность МФО на рынке кредитных организаций выступали депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым. Соответствующий законопроект они внесли в Госдуму 11 апреля.
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Экономика , Сергей Миронов , Эльвира Набиуллина , Владимир Путин , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , Центральный банк России
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