Глава ЦБ предложила ввести уголовную ответственность за нелегальные МФО

«Это нелегальная деятельность. И здесь нужно, на наш взгляд, вводить и уголовную ответственность, потому что её нет… Мы надеемся, что вы поддержите… Нелегальные микрофинансовые организации и нелегальные кредиторы это, конечно, должна быть уголовная ответственность. И первым надо быстро блокировать сайты…», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что интернет является основным способом привлечения клиентов в нелегальные МФО. Поэтому скорость блокировки сайтов выступает ключевым моментом.

Глава ЦБ добавила, что число выявленных нелегальных кредиторов в России увеличилось в 2018 году на 70% и составило около 2300.

Ранее Набиуллина в ходе совместного заседания комитета Госдумы по финансовому рынку и комитета Госдумы по бюджету и налогам заявила, что запрещать деятельность всех микрофинансовых организаций (МФО) нельзя, потому что в случае такого запрета люди попадут в руки нелегальных кредиторов. Она напомнила, что президент России Владимир Путин в своем послании поставил задачу навести порядок на этом рынке.