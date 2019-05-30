Украина движется к катастрофе, связанной с дефолтом, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, нынешняя экономическая политика Киева ведет Украину к дефолту, который значительно усугубит ситуацию в стране.
"В случае дефолта бедные граждане Украины окончательно станут нищими, будет девальвация, будет скачок цен, возможно, в разы, будет обесценивание всех денежных доходов и накоплений. Это будет катастрофа, но к этой катастрофе, надо признать, при данной экономической политике мы теперь и идем", — сказал Суслов.
Ранее он призвал президента Владимира Зеленского вернуть Украину на российский рынок.
На прошлой неделе украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что новому главе государства следует отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу. Подавший в отставку украинский премьер-министр Владимир Гройсман выразил мнение, что даже разговоры о дефолте вредны стране.