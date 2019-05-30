Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе

Украина движется к катастрофе, связанной с дефолтом, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, нынешняя экономическая политика Киева ведет Украину к дефолту, который значительно усугубит ситуацию в стране.

"В случае дефолта бедные граждане Украины окончательно станут нищими, будет девальвация, будет скачок цен, возможно, в разы, будет обесценивание всех денежных доходов и накоплений. Это будет катастрофа, но к этой катастрофе, надо признать, при данной экономической политике мы теперь и идем", — сказал Суслов.

Ранее он призвал президента Владимира Зеленского вернуть Украину на российский рынок.