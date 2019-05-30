Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.13
$
65.19
72.62
72.64
Прогноз
27.05 – 03.06
$
64.85
72.84
Индексы и котировки Brent
69.54
–0.23 Золото
1277.38
–0.04 РТС
1275.92
+0.45
Динамика валют
EUR / USD
30.05
1.1137
–0.0064
15.05
1.1201
27.05
16.05
05.05

Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе 

РИА Новости + ещё 13 1 час назад
Украина движется к катастрофе, связанной с дефолтом, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, нынешняя экономическая политика Киева ведет Украину к дефолту, который значительно усугубит ситуацию в стране.
"В случае дефолта бедные граждане Украины окончательно станут нищими, будет девальвация, будет скачок цен, возможно, в разы, будет обесценивание всех денежных доходов и накоплений. Это будет катастрофа, но к этой катастрофе, надо признать, при данной экономической политике мы теперь и идем", — сказал Суслов.
Ранее он призвал президента Владимира Зеленского вернуть Украину на российский рынок.
На прошлой неделе украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что новому главе государства следует отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу. Подавший в отставку украинский премьер-министр Владимир Гройсман выразил мнение, что даже разговоры о дефолте вредны стране.
Последние новости
Экс-президент Украины: зачем Зеленский дал Саакашвили гражданство В Крыму нашли 800 солдат армии князя Василия Долгорукова Студентка медицинского вуза годами публично глумилась над пациентами
Комментарии70
Экономика , Видео , Игорь Коломойский , Владимир Зеленский , Владимир Гройсман , Международный валютный фонд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая беда: чем грозит России урожай
Вытеснит ли Америка Россию с нефтяного рынка
Доллар вернется к мартовскому максимуму
США объявили свой газ «газом свободы»
Украина распродает золотой запас1
Видео
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
00:58
Чайка разгромил авиацию
Компании Статьи
11:33
Авиакомпании сообщили о возможном срыве указа Путина
Компании
00:39
Цены на нефть рухнули
Рынки
02:45
Удар под дых. США вводят новые правила для курсов валют
Рынки Экономика
02:45
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
03:35
Пакистан отказался от российского газа
Экономика
00:35
Силуанов отказался платить за «косяки» «Транснефти»
Компании
01:00
В России стало некому работать
Экономика
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение